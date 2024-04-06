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увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.