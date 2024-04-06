Экскурсии по Женеве на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Женеве на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечное величие столицы мира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
360 за всё до 10 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Женева и окрестности: гора Салев
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Женеве
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Женеве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 апреля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
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    увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.

  • И
    Игорь
    9 марта 2024
    Вечное величие столицы мира
    Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
  • А
    Андрей
    10 февраля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
  • В
    Василий
    27 мая 2022
    Женева и окрестности: гора Салев
    Всем добрый день. Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет. Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 12 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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