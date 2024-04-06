1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Женева и окрестности: гора Салев
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Женеве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
€125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 апреля 2024Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
- ИИгорь9 марта 2024Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
- ААндрей10 февраля 2024Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
- ВВасилий27 мая 2022Всем добрый день. Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет. Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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