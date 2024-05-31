1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €140 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
- ЕЕкатерина26 мая 2024С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
- ЛЛина29 апреля 2024Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
- ЛЛена23 апреля 2024Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
- ЕЕкатерина10 января 2024Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
- ННаталья29 декабря 2023Экскурсия понравилась, рекомендую!
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
- FFeklisov7 января 2023Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
- ТТатьяна10 октября 2022Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
- ООльга11 августа 2020Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Пешеходные»
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