Пешие экскурсии-прогулки в Женеве с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Женеве на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Женевой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 10 чел.
История, традиции и символы Женевы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Русская Женева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Богемный Каруж
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 20 чел.
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 140 за всё до 15 чел.
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 8 чел.
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, чтоДарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
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    рассказы мы забыли про дождь и ветер. Теперь мои подростки говорят, что если и пойдут еще на экскурсию, то только с экскурсоводом как в Женеве) Спасибо еще раз!

  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
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    уровне. Татьяна встретила нас вовремя, у нее даже был микрофон (нас было четверо). Татьяна прекрасно владеет материалом, у нее грамотная речь. Она очень внимательный и знающий гид. Из 4х экскурсий что мы заказывали по Швейцарии, эта была самая профессиональная. Рекомендуем!

  • Л
    Лена
    23 апреля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    История, традиции и символы Женевы
    Экскурсия понравилась, рекомендую!
  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
  • F
    Feklisov
    7 января 2023
    Богемный Каруж
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2022
    Богемный Каруж
    Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
  • О
    Ольга
    11 августа 2020
    Русская Женева
    Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Пешеходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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