Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
Завтра в 16:30
25 июл в 16:30
$283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Сингапура
Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Фонтана Богатства
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
$270 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 июля 2025Экскурсия по Сингапуру с Ольгой -это любовь с первого шага! 💛 Настолько увлекательно, информативно и душевно, что время пролетело незаметно.
- TTatiana29 июня 2025Отличная экскурсия. Марина чудесно доносит информацию, слушать интересно и приятно. Прогулялись по центру Сингапура, я узнала историю и неожиданные факты о Сингапуре, сделала много классных фото и видео. Я довольна. Всем рекомендую мини-путешествие с Мариной.
- ННиколь22 мая 2025Я провела замечательную экскурсию с девушкой Мариной. Которая мне все показала ответила на все мои вопросы сделала для меня безумно красивые фотографии. Все мои желания и потребности были удовлетворены я безумно Рада что пошла на эту экскурсию всем её советую!!!
- ЕЕлена16 июля 2024Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
- ААнна7 апреля 2024Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
- ЮЮлия22 декабря 2023Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Национальная галерея Сингапура»
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