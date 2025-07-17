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Ольга, настоящий профессионал: всё чётко организовано, маршрут продуман до мелочей, а подача материала лёгкая, с юмором и искренним интересом к городу. Отдельно хочется сказать, даже лёгкий дождик, который начался по пути, ничуть не испортил впечатление, а, наоборот, добавил атмосферности! ☔ В Сингапуре это вполне нормально, и благодаря Ольге мы были готовы ко всему. Спасибо за прекрасный день и за то, что показали Сингапур с самой интересной и живой стороны. Очень рекомендуем!