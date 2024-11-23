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Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Сингапуру.



Вас ждут лучшие достопримечательности города: фонтан богатства, театр Виктории, мост Кавенах, Паданг и многое другое. Гид расскажет об истории и культуре Сингапура, покажет знаковые места и интересные уголки города.



Это уникальная возможность узнать Сингапур с новой стороны и насладиться его красотой и разнообразием. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу одного из самых удивительных городов мира