Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Сингапуру.
Вас ждут лучшие достопримечательности города: фонтан богатства, театр Виктории, мост Кавенах, Паданг и многое другое. Гид расскажет об истории и культуре Сингапура, покажет знаковые места и интересные уголки города.
Это уникальная возможность узнать Сингапур с новой стороны и насладиться его красотой и разнообразием. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу одного из самых удивительных городов мира
Вас ждут лучшие достопримечательности города: фонтан богатства, театр Виктории, мост Кавенах, Паданг и многое другое. Гид расскажет об истории и культуре Сингапура, покажет знаковые места и интересные уголки города.
Это уникальная возможность узнать Сингапур с новой стороны и насладиться его красотой и разнообразием. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу одного из самых удивительных городов мира
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПосетите «программу максимум» по Сингапуру! Гид расскажет вам все об острове, государстве, городе, о его прошлом и настоящем! Что вас ожидает на экскурсии?
- Посещение фонтана богатства — открытом в 1995 году, который находится на территории крупного коммерческого центра Suntec City, сконструированный в строжайшем соответствии с учением фен-шуй: пять зданий центра расположены в виде пяти пальцев ладони левой руки с загнутыми пальцами, а в центре ладони находится фонтан.
- Паданг (проездом) — открытое игровое поле, расположенное в деловом центре Сингапура. Место проведения различных важных мероприятий: праздников, парадов и даже церемонии открытия Летних юношеских олимпийских игр 2010.
- Обзор театра Эспланада (снаружи), который находится на знаменитой городской набережной Марина Бэй и является не просто шедевром архитектуры, но и международным центром искусства.
- Памятник Стэмфорду Раффлзу, знаменитому основателю современного Сингапура, расположенный на набережной реки Сингапур. На месте, где этот британский государственный деятель впервые высадился на Сингапурской земле.
- Мост Кавенах — самый старый мост в городе. Его построили в Шотландии в 1868 году, после чего он был разобран и послан в Сингапур, где был собран снова.
- Осмотр реки Сингапур, где по преданию, возле реки принц Санг Нила Утама встретил льва, откуда пошло название острова, реки и города — Сингапура, «город льва».
- Театр Виктории (снаружи) - Еще одно колониальное наследие Сингапура, здание принадлежит симфоническому оркестру, театр Виктории. Старинная башенка с часами очень красиво смотрится на фоне новых небоскребов.
- Обзор делового района Сингапура — район небоскрёбов, в котором сосредоточен практически весь бизнес Сингапура.
- Посещение отеля Фуллертон — здание колониального периода, выстроенное в неоклассическом стиле. Постройка была символом всей западной цивилизации в Сингапуре — «воротах Азии».
- Посещение парка Мерлион — сердце и главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона высотой восемь метров и весом семьдесят тонн, установленная в 1972 году. Эмблема Сингапура и его талисман.
- Прогулка по Чайна-таун — лабиринты улиц с деревянными домами, антикварные и чайные лавки, “офисы” магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом – это все Чайна-таун, исторический центр Сингапура, большинство жителей которого являются этническими китайцами.
- Храм божественного блаженства, посвященного двум святыням — Даосской богине Мацзу, и Буддистской богине Гуаньинь или Храм Зуба Будды, который посвящен важной буддистской реликвии — Священному Зубу Будды, оставшемуся после кремации тела священного Гаутамы и олицетворяющему живого Будду и его власть над миром (посещение зависит от религиозных праздников и времени приношений).
- Улица Орчард Роуд (проезжаем) — это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений, одна из главных туристических достопримечательностей Сингапура. На всем протяжении бульвара расположены бесконечные ряды торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц. Важная информация: Программа рассчитана на 8 часов. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтана богатства
- Коммерческий центр Suntec City
- Паданг, театр Эспланада
- Набережная Марина Бэй
- Памятник Стэмфорду Раффлзу
- Мост Кавенах
- Театр Виктории
- Отель Фуллертон
- Парк Мерлион
- Чайна-таун
- Храм Зуба Будды
- Орчардроад, деловой центр
Что включено
- Русско-англоговорящий гид
- Транспорт
- Входные билеты
- Обед и страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сингапура
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