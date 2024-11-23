Сингапур Максимум

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Сингапуру и узнайте все о его прошлом и настоящем. Посетите лучшие достопримечательности города вместе с гидом
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Сингапуру.

Вас ждут лучшие достопримечательности города: фонтан богатства, театр Виктории, мост Кавенах, Паданг и многое другое. Гид расскажет об истории и культуре Сингапура, покажет знаковые места и интересные уголки города.

Это уникальная возможность узнать Сингапур с новой стороны и насладиться его красотой и разнообразием. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в атмосферу одного из самых удивительных городов мира

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🚶‍♂️ Увлекательные прогулки
    • Сингапур Максимум
    Сингапур Максимум
    Сингапур Максимум
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 10:00

    Что можно увидеть

  • Фонтан богатства
  • Театр Виктории
  • Мост Кавенах
  • Паданг
  • Театр Эспланада
  • Памятник Стэмфорду Раффлзу
  • Река Сингапур
  • Отель Фуллертон
  • Парк Мерлион
  • Чайна-таун
  • Храм божественного блаженства
  • Улица Орчард Роуд

    • Описание экскурсии

    Посетите «программу максимум» по Сингапуру! Гид расскажет вам все об острове, государстве, городе, о его прошлом и настоящем! Что вас ожидает на экскурсии?
    • Посещение фонтана богатства — открытом в 1995 году, который находится на территории крупного коммерческого центра Suntec City, сконструированный в строжайшем соответствии с учением фен-шуй: пять зданий центра расположены в виде пяти пальцев ладони левой руки с загнутыми пальцами, а в центре ладони находится фонтан.
    • Паданг (проездом) — открытое игровое поле, расположенное в деловом центре Сингапура. Место проведения различных важных мероприятий: праздников, парадов и даже церемонии открытия Летних юношеских олимпийских игр 2010.
    • Обзор театра Эспланада (снаружи), который находится на знаменитой городской набережной Марина Бэй и является не просто шедевром архитектуры, но и международным центром искусства.
    • Памятник Стэмфорду Раффлзу, знаменитому основателю современного Сингапура, расположенный на набережной реки Сингапур. На месте, где этот британский государственный деятель впервые высадился на Сингапурской земле.
    • Мост Кавенах — самый старый мост в городе. Его построили в Шотландии в 1868 году, после чего он был разобран и послан в Сингапур, где был собран снова.
    • Осмотр реки Сингапур, где по преданию, возле реки принц Санг Нила Утама встретил льва, откуда пошло название острова, реки и города — Сингапура, «город льва».
    • Театр Виктории (снаружи) - Еще одно колониальное наследие Сингапура, здание принадлежит симфоническому оркестру, театр Виктории. Старинная башенка с часами очень красиво смотрится на фоне новых небоскребов.
    • Обзор делового района Сингапура — район небоскрёбов, в котором сосредоточен практически весь бизнес Сингапура.
    • Посещение отеля Фуллертон — здание колониального периода, выстроенное в неоклассическом стиле. Постройка была символом всей западной цивилизации в Сингапуре — «воротах Азии».
    • Посещение парка Мерлион — сердце и главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона высотой восемь метров и весом семьдесят тонн, установленная в 1972 году. Эмблема Сингапура и его талисман.
    • Прогулка по Чайна-таун — лабиринты улиц с деревянными домами, антикварные и чайные лавки, “офисы” магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом – это все Чайна-таун, исторический центр Сингапура, большинство жителей которого являются этническими китайцами.
    • Храм божественного блаженства, посвященного двум святыням — Даосской богине Мацзу, и Буддистской богине Гуаньинь или Храм Зуба Будды, который посвящен важной буддистской реликвии — Священному Зубу Будды, оставшемуся после кремации тела священного Гаутамы и олицетворяющему живого Будду и его власть над миром (посещение зависит от религиозных праздников и времени приношений).
    • Улица Орчард Роуд (проезжаем) — это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений, одна из главных туристических достопримечательностей Сингапура. На всем протяжении бульвара расположены бесконечные ряды торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц. Важная информация: Программа рассчитана на 8 часов. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Фонтана богатства
    • Коммерческий центр Suntec City
    • Паданг, театр Эспланада
    • Набережная Марина Бэй
    • Памятник Стэмфорду Раффлзу
    • Мост Кавенах
    • Театр Виктории
    • Отель Фуллертон
    • Парк Мерлион
    • Чайна-таун
    • Храм Зуба Будды
    • Орчардроад, деловой центр
    Что включено
    • Русско-англоговорящий гид
    • Транспорт
    • Входные билеты
    • Обед и страховка
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Аэропорт, ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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