Сингапур за 4 часа без визы и спешки — лучший вариант для пассажиров с пересадкой и тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Сингапур считается самым удобным транзитным городом в мире: чистый, зелёный, безопасный и ультрасовременный мегаполис с идеальной логистикой.
Эта экскурсия создана специально для транзитных путешественников и гостей, ценящих комфорт и чёткий тайминг.
Эта экскурсия создана специально для транзитных путешественников и гостей, ценящих комфорт и чёткий тайминг.
Описание трансфер
Если у вас пересадка в Сингапуре, это не ожидание — это возможность. Singapore Smart Transit превращает несколько часов транзита в полноценное знакомство с одним из самых технологичных и зелёных городов мира. Сингапур создан для коротких визитов: идеальные дороги, компактные расстояния и безупречная логистика позволяют увидеть главные символы города без спешки и усталости. Вы выходите из аэропорта — и уже через минуты оказываетесь в сердце мегаполиса. ✨ Что вас ждёт Вы увидите Marina Bay с её футуристическим skyline, легендарного Мерлиона, впечатляющие Gardens by the Bay и панораму Marina Bay Sands — всё то, ради чего в Сингапур прилетают со всего мира. Маршрут выстроен так, чтобы каждая остановка была фотогеничной и логически связанной. Экскурсия проходит в индивидуальном формате: без толп, без лишних переездов и строго с учётом времени вашего рейса. Это делает тур идеальным как для первого знакомства с городом, так и для тех, кто ценит комфорт и точный тайминг. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Ниже — всё, что вам нужно знать перед поездкой: 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки;
- Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик;
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее. ℹ Важно знать •Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей.
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы.
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
•Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Стандарт:/n✔️ Встреча в аэропорту Чанги (SIN) /n✔️ Комфортный автомобиль с кондиционером/n✔️ Русскоязычный гид/n✔️ Оптимальный маршрут с учётом транзитного времени/n✔️ Все транспортные расходы по маршруту/n✔️ Возвращение в аэропорт точно ко времени вылета
- Премиум:/n✔️ VIP-автомобиль/n✔️ Улучшенный тайминг без задержек/n✔️ Бутилированная вода и снеки
Что не входит в цену
- Питание (кроме воды и снеков в тарифе Premium)
- Входные билеты в музеи и платные смотровые площадки
- Посещение внутренних павильонов Gardens by the Bay
- Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сингапур, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
- Ниже - всё, что вам нужно знать перед поездкой:
- 🧳 Что взять с собой
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
- Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки
- Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- 📱 На связи
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- ℹ Важно знать
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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