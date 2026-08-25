Если у вас пересадка в Сингапуре, это не ожидание — это возможность. Singapore Smart Transit превращает несколько часов транзита в полноценное знакомство с одним из самых технологичных и зелёных городов мира. Сингапур создан для коротких визитов: идеальные дороги, компактные расстояния и безупречная логистика позволяют увидеть главные символы города без спешки и усталости. Вы выходите из аэропорта — и уже через минуты оказываетесь в сердце мегаполиса. ✨ Что вас ждёт Вы увидите Marina Bay с её футуристическим skyline, легендарного Мерлиона, впечатляющие Gardens by the Bay и панораму Marina Bay Sands — всё то, ради чего в Сингапур прилетают со всего мира. Маршрут выстроен так, чтобы каждая остановка была фотогеничной и логически связанной. Экскурсия проходит в индивидуальном формате: без толп, без лишних переездов и строго с учётом времени вашего рейса. Это делает тур идеальным как для первого знакомства с городом, так и для тех, кто ценит комфорт и точный тайминг. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Ниже — всё, что вам нужно знать перед поездкой: 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);

Солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки;

Легкую куртку или кофту, зонт или дождевик;

Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;

Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.

Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее. ℹ Важно знать •Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей.

Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы.

Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.

Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.

•Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.