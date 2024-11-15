Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»

Комфортный трансфер из аэропорта Сингапура до вашего отеля с англоязычным водителем и круглосуточной русскоязычной поддержкой
Индивидуальный трансфер "Аэропорт ⇄ Сингапур" с англоязычным водителем обеспечит вам комфортное и быстрое передвижение. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по оптимальному маршруту. Русскоязычная служба поддержки
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доступна 24/7 для решения любых вопросов. Оплата остатка стоимости возможна в удобной для вас валюте. Стоимость указана за автомобиль класса "стандарт" вместимостью до 3 человек.

Возможна организация трансфера для большего количества пассажиров и предоставление детского кресла по запросу

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📞 Поддержка 24/7
  • 💼 Помощь с багажом
  • 💳 Оплата в удобной валюте
  • 👶 Детское кресло по запросу
    • Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
    Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
    Трансфер «Аэропорт ⇄ Сингапур»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 19:00

    Что можно увидеть

  • Аэропорт Сингапура

    • Описание трансфер

    Данная услуга — не экскурсия, а трансфер, благодаря которому вы быстро и с комфортом доберётесь до места назначения.

    Организационные детали

    • Оплата остатка стоимости в удобной для вас валюте (рубли, тенге, сумы, крипта)
    • Стоимость указана за трансфер в одну сторону. Если ваш отель расположен в отдалении от основных туристических зон, цена может измениться, мы сообщим вам её в переписке
    • Стоимость указана за автомобиль класса «стандарт» (вместимость до 3 человек). Мы можем предоставить транспорт большей вместимости, стоимость уточняйте в переписке
    • По запросу предоставим детское кресло — стоимость уточняйте в переписке

    При бронировании укажите, пожалуйста:

    • номер рейса
    • кол-во человек и багажа
    • название отеля

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У аэропорта/отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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