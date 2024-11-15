Индивидуальный трансфер "Аэропорт ⇄ Сингапур" с англоязычным водителем обеспечит вам комфортное и быстрое передвижение. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по оптимальному маршруту. Русскоязычная служба поддержки
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Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание трансфер
Данная услуга — не экскурсия, а трансфер, благодаря которому вы быстро и с комфортом доберётесь до места назначения.
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости в удобной для вас валюте (рубли, тенге, сумы, крипта)
- Стоимость указана за трансфер в одну сторону. Если ваш отель расположен в отдалении от основных туристических зон, цена может измениться, мы сообщим вам её в переписке
- Стоимость указана за автомобиль класса «стандарт» (вместимость до 3 человек). Мы можем предоставить транспорт большей вместимости, стоимость уточняйте в переписке
- По запросу предоставим детское кресло — стоимость уточняйте в переписке
При бронировании укажите, пожалуйста:
- номер рейса
- кол-во человек и багажа
- название отеля
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта/отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Сингапуре
Провели экскурсии для 93 туристов
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу в юго-восточной Азии. Совместно с местными друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберите: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.Задать вопрос
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