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Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы

Гелла
Гелла – Гид из Братиславы
Мы посетим крепость Девин и отправимся к мемориалу Славин.

На вершине замка вам откроется вид на необыкновенную природу, горы ⛰️, Дунай и Австрию.

Братиславский район Девин почти 100 лет славится производством вина из смородины.

У вас будет возможность его попробовать.
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Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы

Что вы увидите

  • Крепость Девин
  • Мемориал Славин
  • Достопримечательности Старого города
  • Михайловские ворота
  • Старая ратуша
  • Коронационный собор
  • дворец архиепископа
  • фонтан Максимилиана
  • Шоне Наци, Чумил и др.
Индивидуальная экскурсия ⛳ в крепость Девин и к мемориалу Славин.
Вид на необыкновенную природу, горы ⛰️, Дунай, Австрию - этим всем мы сможем полюбоваться с вершины крепости. Крепость Девин возвышается на утесе высотой 212 метров, под которым в реку Дунай впадает река Морава. Крепость в 1809 году взорвали солдаты Наполеона, и в таком виде она сохранилась до наших дней. Братиславский район Девин почти 100 лет славится производством вина из смородины, которое там можно попробовать.
Мемориал Славин - место, где похоронены солдаты, которые погибли во время освобождения Братиславы. Находится на чудесном месте, в окружении природы Малых Карпат, с видом на город 🏙️ и замок 🏰 нашу экскурсию увлекательной прогулкой по старому городу Братиславы, где нас еще ждет много впечатлений.
Что входит
  • Услуги гида
  • Легковой автомобиль
Что не входит
  • Оплата входа в крепость Девин – 4 евро/чел.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы
Крепость Девин, мемориал Славин, Старый город Братиславы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гелла
Гелла
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Гелла проводит ещё 5 экскурсий

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