Индивидуальная экскурсия ⛳ в крепость Девин и к мемориалу Славин.

Вид на необыкновенную природу, горы ⛰️, Дунай, Австрию - этим всем мы сможем полюбоваться с вершины крепости. Крепость Девин возвышается на утесе высотой 212 метров, под которым в реку Дунай впадает река Морава. Крепость в 1809 году взорвали солдаты Наполеона, и в таком виде она сохранилась до наших дней. Братиславский район Девин почти 100 лет славится производством вина из смородины, которое там можно попробовать.

Мемориал Славин - место, где похоронены солдаты, которые погибли во время освобождения Братиславы. Находится на чудесном месте, в окружении природы Малых Карпат, с видом на город 🏙️ и замок 🏰 нашу экскурсию увлекательной прогулкой по старому городу Братиславы, где нас еще ждет много впечатлений.