Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце

Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара

«Улочки Старого Города встретят вас прекрасными дворцами, древними храмами, местными легендами и удивительными историями»