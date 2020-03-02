90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что Вас ожидает

Братиславский замок

Вы узнаете непростую историю самого знаменитого замка Словакии, отыщете на фасаде следы различных эпох, погуляете по прекрасному барочному саду и руинам базилики времен Великой Моравии. А еще увидите со смотровой площадки два соседних австрийских замка. Я расскажу, где находится тайная комната Братиславского града и по чьей вине он более века простоял в руинах.

Подградье и Старый город

Далее вас ждут встреча с Братиславской Ведьмой, история исчезнувшего еврейского квартала и великолепие легендарного собора Святого Мартина, в котором в XVIII веке была коронована императрица Мария Терезия. Вы увидите здание средневекового университета, самую древнюю церковь в городе, портрет эпохи возрождения на стене ратуши (по легенде, нарисованный самим чертом) и множество других сокровищ Братиславы. Я расскажу, почему в колодец на площади опускали пекарей с соседнего рынка, чем прославились братиславские виноделы и за что вся Братислава любила городского чудака Игнаца Ламара, памятник которому стоит на главной площади города.

Отдых в уютной кофейне и ценные рекомендации

Я с удовольствием поделюсь местными маленькими хитростями — где купить лучшие словацкие вина и необычные сувениры, что стоит попробовать из местной кухни и какие места посетить в окрестностях города. В экскурсию включен перерыв на кофе в середине прогулки (15-20 минут) — мы остановимся в одной из типичных братиславских кофеен, расположенной в старинном здании с интересной историей.