90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Душа и сердце Братиславы

Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Начав путь от знаменитого замка, ни разу не взятого приступом, вы спуститесь в старый Прессбург — именно так назывался старинный город, в начале 20 века ставший частью Чехословакии.

Роскошные коронации венгерских
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королей и печальная судьба еврейского квартала, средневековые легенды и современные традиции, строгость готических храмов и роскошные дворцы, древние фрески и забавная современная скульптура — все смешалось в этом пестром городе, где каждый уголок пропитан историей.

5
192 отзыва
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Братиславский замок

Вы узнаете непростую историю самого знаменитого замка Словакии, отыщете на фасаде следы различных эпох, погуляете по прекрасному барочному саду и увидите руины базилики времен Великой Моравии. Со смотровой площадки крепости мы рассмотрим самые знаменитые мосты города, венгерские поля и австрийские холмы, а также развалины соседней крепости на другом берегу Дуная.

Я расскажу, как связаны с братиславским замком Кирилл и Мефодий, что спрятано под замковым садом, по чьей вине замок более полутора веков стоял в руинах и когда был возрождён.

Подградье и Старый город

Далее вас ждут встреча с Братиславской Ведьмой, история исчезнувшего еврейского квартала и великолепие готического собора Святого Мартина, в котором в 18 веке была коронована легендарная императрица Мария Терезия. Вы увидите роскошнейшие дворцы старого города — бывшие резиденции венгерских аристократов, древнейший в городе храм, почти уничтоженный когда-то чудовищным землетрясением, портрет эпохи Возрождения на стене ратуши (по легенде, созданный самим чертом) и множество других сокровищ Братиславы.

Я расскажу, почему в колодец на площади опускали пекарей с соседнего рынка, из какого фонтана в прошлом текло вино вместо воды, где спрятаны братиславские писающие мальчики и за что вся Братислава любила городского чудака Игнаца Ламара, памятник которому стоит на главной площади города.

Размеренный отдых без спешки и потайные уголки Братиславы

Цель нашей прогулки — не только максимально погрузиться в историю старинного города на Дунае, но и насытиться его атмосферой, отдохнуть от быстрого ритма современной жизни и провести несколько часов в удовольствие. Поэтому я предлагаю максимально гибкий маршрут: мы заглянем в каждый дворик, что вам придётся по душе, отдохнём под раскидистой липой, остановимся на кофе, посидим на средневековых каменных лавочках, обсудим все интересные детали и рассмотрим потайные памятники Братиславы.

Пожалуйста, напишите ваши пожелания к маршруту и содержанию экскурсии, и я постараюсь сделать ваш день в Братиславе по-настоящему незабываемым!

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
  • Маршрут достаточно сложный (длина — более 2 км, на спуске с замкового холма 3 длинные лестницы); при необходимости можно скорректировать маршрут для удобства маломобильных путешественников. Пожалуйста, напишите об этом заранее
  • Осмотр собора святого Мартина возможен только при условии, что в храме нет службы (внутри экскурсия не проводится, вы гуляете там самостоятельно)
  • В холодное время года на территории замка из-за льда на лестницах могут быть недоступны сад и смотровая площадка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Братиславского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1444 туристов
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 192 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
191
4
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Д
Отношение к новому городу зависит, в первую очередь, от гида в этом городе. И благодаря Наталье мы бесповоротно влюбились в Братиславу. Человек любит город, любит свою работу и заряжает этими
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положительными эмоциями людей вокруг. Почти 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Мы узнали интересные факты, увидели старинные вещи, нашли много пасхалок, слушали мистические истории, смеялись, получили советы по городу и просто незабываемо провели время!
Хотелось бы больше таких добрых, искренних людей вокруг, горящих своим делом, как Наталья.

Отношение к новому городу зависит, в первую очередь, от гида в этом городе. И благодаря Наталье
Отношение к новому городу зависит, в первую очередь, от гида в этом городе. И благодаря Наталье
Отношение к новому городу зависит, в первую очередь, от гида в этом городе. И благодаря Наталье
Отношение к новому городу зависит, в первую очередь, от гида в этом городе. И благодаря Наталье
Отношение к новому городу зависит, в первую очередь, от гида в этом городе. И благодаря Наталье
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Татьяна
Мы брали экскурсию по Братиславе у Натальи, и это было просто замечательно! Наталья удивительный экскурсовод и очень приятный человек. Нам было невероятно легко, интересно и комфортно проводить с ней время.

Сразу
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чувствуется, что она искренне любит своё дело и относится к нему с большим удовольствием. Именно поэтому экскурсия получилась такой живой, увлекательной и душевной, ей самой было важно всё нам рассказать, показать и поделиться атмосферой города.

Мы гуляли даже дольше заявленных трёх с половиной часов, потому что Наталье действительно хотелось, чтобы мы увидели как можно больше и ничего не упустили. Она отвечала на любые вопросы, а ещё помогала нам, когда нам нужна была помощь уже по ходу пребывания в Братиславе, подсказывала, где найти нужную информацию и как лучше сориентироваться. Порекомендовала нам аутентичный ресторан, где мы вкусно поели.

Очень чудесная, милая и тёплая девушка. Мы даже пили вместе кофе и много разговаривали, благодаря этому экскурсия ощущалась не как формальная прогулка, а как время, проведённое с хорошим знакомым.

Я от всей души рекомендую взять экскурсию у Натальи, можно сразу на подольше, и вы точно не пожалеете!

Мы брали экскурсию по Братиславе у Натальи, и это было просто замечательно! Наталья удивительный экскурсовод и
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А
Дата посещения: 14 окт 2025
Это было чудесное погружение в разную эпоху: времена, когда на этой земле были римляне,кельты,Венгерские короли,беспокоил Наполеон и Гитлер. Когда рядом,а иногда и вытесняя друг друга жили протестанты,католики,христиане и иудеи.О династиях
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знатных семей и королей,о традициях прошлого и настоящего. О значимых,но незаметных для простого туриста маленьких чудесах этого города. Мы даже и не думали,что находимся не только в столице Словакии,но и одновременно в столице Венгерского королевства, которой Братислава (Пресбург) являлась во времена захвата Будапешта Османской империей на протяжении более 2-х столетий. Было и про вкусное (традиционная еда) и про веселое (вино, особо вкусное рибезляк из смородины). Про музыку (Лист,Моцарт) и архитектуру. Как итог, мой сын тинейджер уже вечером после этой замечательной экскурсии делился на протяжении более часа своими впечатлениями с бабушкой по телефону … подробно,обстоятельно,с комментариями согласно его возрасту))))Благодарим очень за полезно проведенное время и очень рекомендуем для всех,кто хочет погрузиться в историю этого замечательного города….

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Julia
Экскурсия по Братиславе с Натальей оставила самые приятные впечатления!

Наталья — очень знающий и увлечённый гид. Она прекрасно знает историю города, интересно рассказывает и показывает не только главные достопримечательности, но и
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множество интересных деталей, которые самостоятельно никогда бы не заметили.

Особенно понравилось, что мы смогли попробовать местное вино, что стало приятным дополнением к прогулке и позволило ещё лучше почувствовать атмосферу города.

Очень рекомендуем Наталью всем, кто хочет познакомиться со Старой Братиславой, узнать её историю, легенды и увидеть город глазами человека, который искренне его любит.

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В
Прекрасный гид! Получили огромное удовольствие от экскурсии. Очень отзывчивая, профессиональная и терпеливая. Видно, что она искренне любит Братиславу и знает каждый уголок этого замечательного города. Благодаря ей мы не только увидели главные достопримечательности, но и по-настоящему влюбились в Братиславу. Искренне рекомендуем!
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Иван
Не просто экскурсия – полный восторг! Наталья – не только настоящий профессионал своего дела, но еще и очень чуткий человек. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Помимо прочего Наталья дала много ценных советов, рассказала, куда сходить и что посмотреть еще. Большое Вам спасибо ☺️
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