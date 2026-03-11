90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начав путь от знаменитого замка, ни разу не взятого приступом, вы спуститесь в старый Прессбург — именно так назывался старинный город, в начале 20 века ставший частью Чехословакии.Роскошные коронации венгерских

королей и печальная судьба еврейского квартала, средневековые легенды и современные традиции, строгость готических храмов и роскошные дворцы, древние фрески и забавная современная скульптура — все смешалось в этом пестром городе, где каждый уголок пропитан историей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Братиславский замок

Вы узнаете непростую историю самого знаменитого замка Словакии, отыщете на фасаде следы различных эпох, погуляете по прекрасному барочному саду и увидите руины базилики времен Великой Моравии. Со смотровой площадки крепости мы рассмотрим самые знаменитые мосты города, венгерские поля и австрийские холмы, а также развалины соседней крепости на другом берегу Дуная.

Я расскажу, как связаны с братиславским замком Кирилл и Мефодий, что спрятано под замковым садом, по чьей вине замок более полутора веков стоял в руинах и когда был возрождён.

Подградье и Старый город

Далее вас ждут встреча с Братиславской Ведьмой, история исчезнувшего еврейского квартала и великолепие готического собора Святого Мартина, в котором в 18 веке была коронована легендарная императрица Мария Терезия. Вы увидите роскошнейшие дворцы старого города — бывшие резиденции венгерских аристократов, древнейший в городе храм, почти уничтоженный когда-то чудовищным землетрясением, портрет эпохи Возрождения на стене ратуши (по легенде, созданный самим чертом) и множество других сокровищ Братиславы.

Я расскажу, почему в колодец на площади опускали пекарей с соседнего рынка, из какого фонтана в прошлом текло вино вместо воды, где спрятаны братиславские писающие мальчики и за что вся Братислава любила городского чудака Игнаца Ламара, памятник которому стоит на главной площади города.

Размеренный отдых без спешки и потайные уголки Братиславы

Цель нашей прогулки — не только максимально погрузиться в историю старинного города на Дунае, но и насытиться его атмосферой, отдохнуть от быстрого ритма современной жизни и провести несколько часов в удовольствие. Поэтому я предлагаю максимально гибкий маршрут: мы заглянем в каждый дворик, что вам придётся по душе, отдохнём под раскидистой липой, остановимся на кофе, посидим на средневековых каменных лавочках, обсудим все интересные детали и рассмотрим потайные памятники Братиславы.

Пожалуйста, напишите ваши пожелания к маршруту и содержанию экскурсии, и я постараюсь сделать ваш день в Братиславе по-настоящему незабываемым!

Организационные детали