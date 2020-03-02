90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю

Наталья
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Наталья – ваш гид
Начав путь от знаменитого замка, ни разу не взятого приступом, вы спуститесь в старый Прессбург — именно так назывался старинный город, в начале XX века ставший частью Чехословакии.

Роскошные коронации венгерских королей и печальная судьба еврейского квартала, средневековые легенды и современные традиции, строгость готических храмов и роскошные дворцы, древние фрески и забавная современная скульптура — все смешалось в этом пестром городе, где каждый уголок пропитан историей.
€78
67 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Братиславского замка
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У этой экскурсии90 отзывов
4.99
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы

Что Вас ожидает

Братиславский замок
Вы узнаете непростую историю самого знаменитого замка Словакии, отыщете на фасаде следы различных эпох, погуляете по прекрасному барочному саду и руинам базилики времен Великой Моравии. А еще увидите со смотровой площадки два соседних австрийских замка. Я расскажу, где находится тайная комната Братиславского града и по чьей вине он более века простоял в руинах.

Подградье и Старый город
Далее вас ждут встреча с Братиславской Ведьмой, история исчезнувшего еврейского квартала и великолепие легендарного собора Святого Мартина, в котором в XVIII веке была коронована императрица Мария Терезия. Вы увидите здание средневекового университета, самую древнюю церковь в городе, портрет эпохи возрождения на стене ратуши (по легенде, нарисованный самим чертом) и множество других сокровищ Братиславы. Я расскажу, почему в колодец на площади опускали пекарей с соседнего рынка, чем прославились братиславские виноделы и за что вся Братислава любила городского чудака Игнаца Ламара, памятник которому стоит на главной площади города.

Отдых в уютной кофейне и ценные рекомендации
Я с удовольствием поделюсь местными маленькими хитростями — где купить лучшие словацкие вина и необычные сувениры, что стоит попробовать из местной кухни и какие места посетить в окрестностях города. В экскурсию включен перерыв на кофе в середине прогулки (15-20 минут) — мы остановимся в одной из типичных братиславских кофеен, расположенной в старинном здании с интересной историей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен напиток (эспрессо, капучино или чай) в кофейне
  • Посещение церкви францисканцев возможно только при условии, что в этот момент нет службы
  • Маршрут экскурсии достаточно сложный (длина — более 2 км, перепад высот более 20 м, крутые лестницы). Поэтому мы не рекомендуем эту экскурсию путешественникам с маленькими детьми. При желании маршрут может быть изменен в пользу более пологого, но длинного подъема, но в таком случае вы не увидите некоторые достопримечательности Подградья.
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы
Душа и сердце Братиславы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Братиславского замка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
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90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень интересная,насыщенная информацией экскурсия и все это благодаря гиду Наталье.
29 февраля 2020
Наталья - настоящий энтузиаст своего дела. Почти 4 часа пролетели на одном дыхании. Даже семилетний ребенок был вовлечен все время.
Большое спасибо!
От души рекомендуем
22 февраля 2020
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22 февраля 2020
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19 февраля 2020
Когда мы первый раз собирались в Братиславу, отец мне сказал, что там нечего делать, ну это же не Прага) Теперь придется везти папу на экскурсию к Наталье, потому что у такой маленькой Братиславы столько таких больших и увлекательных секретов! И есть человек, который, как мне кажется, знает о городе всё и при этом не рассказывает баек и небылиц! Наталья, спасибо вам огромное за индивидуально составленный маршрут экскурсии, время пролетело как одна секунда и очень не хотелось расставаться с вами и городом, вы лучший гид, жаль, что только в Братиславе:)
19 февраля 2020
Отличная экскурсия, максимально подробно и глубоко раскрывающая историю и дух Прессбурга (да, именно так на самом деле большую часть своей истории назывался этот старинный город!). Эту прогулку можно советовать и тем, кто впервые в городе, и тем, кто был здесь не раз (как мы) - Наталья обязательно найдёт, чем удивить даже самых искушённых путешественников. Специально для нас она поменяла маршрут, и мы прошли узкими нетуристическими улочками, где видели немало секретов, о которых в путеводителе ни слова нет. Например, мы сто раз прошли мимо старинной фрески на фасаде дома, и только после указания гида ее заметили - фреска словно появилась на стене в этот момент!
Большое спасибо гиду Наталье, рекомендуем всем ее экскурсии и надеемся вернуться, чтобы с ее помощью обследовать окрестности Братиславы.
14 февраля 2020
Добрый день! Большое спасибо, все очень понравилось! С удовольствием воспользуемся услугами в будущем!
9 февраля 2020
Наталья замечательный гид. Всем рекомендуем обращаться к ней для проведения экскурсии по Братиславе. Грамотная речь, много интересных фактов, глубокое знание материала. Время пролетело незаметно несмотря на 3-х часовую продолжительность экскурсии. Наталья, благодарим Вас за экскурсию и желаем удач!
9 февраля 2020
Большое спасибо Наталье за великолепную экскурсию, очень содержательную,эмоциональную и пропитанную любовью к Братиславе и её гостям.
6 февраля 2020
Одна из лучших экскурсий, на которых я был!Объём знаний у Натальи огромен и преподносится все живо и легко, с улыбкой и прекрасным литературным языком. Неяркая на первый взгляд Братислава заиграла новыми красками, это действительно совершенно недооценённый, сказочный древний город. И что особенно понравилось - мелкие детали экскурсии, продуманные до мелочей- именно там, где мы устали и уже подмёрзли, нас ждал перерыв на кофе. Кроме того, Наталья очень внимательный и доброжелательный человек, легко подстраивается под особенности туристов. Я был после травмы ноги, и она скорректировала маршрут так что я не испытал никаких трудностей. После экскурсии осталось впечатление, что побывал в гостях у хорошего друга. Большое спасибо! Всем рекомендую эту экскурсию!
Ещё 80 отзывов

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