90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Роскошные коронации венгерских
Описание экскурсии
Что Вас ожидает
Братиславский замок
Вы узнаете непростую историю самого знаменитого замка Словакии, отыщете на фасаде следы различных эпох, погуляете по прекрасному барочному саду и увидите руины базилики времен Великой Моравии. Со смотровой площадки крепости мы рассмотрим самые знаменитые мосты города, венгерские поля и австрийские холмы, а также развалины соседней крепости на другом берегу Дуная.
Я расскажу, как связаны с братиславским замком Кирилл и Мефодий, что спрятано под замковым садом, по чьей вине замок более полутора веков стоял в руинах и когда был возрождён.
Подградье и Старый город
Далее вас ждут встреча с Братиславской Ведьмой, история исчезнувшего еврейского квартала и великолепие готического собора Святого Мартина, в котором в 18 веке была коронована легендарная императрица Мария Терезия. Вы увидите роскошнейшие дворцы старого города — бывшие резиденции венгерских аристократов, древнейший в городе храм, почти уничтоженный когда-то чудовищным землетрясением, портрет эпохи Возрождения на стене ратуши (по легенде, созданный самим чертом) и множество других сокровищ Братиславы.
Я расскажу, почему в колодец на площади опускали пекарей с соседнего рынка, из какого фонтана в прошлом текло вино вместо воды, где спрятаны братиславские писающие мальчики и за что вся Братислава любила городского чудака Игнаца Ламара, памятник которому стоит на главной площади города.
Размеренный отдых без спешки и потайные уголки Братиславы
Цель нашей прогулки — не только максимально погрузиться в историю старинного города на Дунае, но и насытиться его атмосферой, отдохнуть от быстрого ритма современной жизни и провести несколько часов в удовольствие. Поэтому я предлагаю максимально гибкий маршрут: мы заглянем в каждый дворик, что вам придётся по душе, отдохнём под раскидистой липой, остановимся на кофе, посидим на средневековых каменных лавочках, обсудим все интересные детали и рассмотрим потайные памятники Братиславы.
Пожалуйста, напишите ваши пожелания к маршруту и содержанию экскурсии, и я постараюсь сделать ваш день в Братиславе по-настоящему незабываемым!
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Маршрут достаточно сложный (длина — более 2 км, на спуске с замкового холма 3 длинные лестницы); при необходимости можно скорректировать маршрут для удобства маломобильных путешественников. Пожалуйста, напишите об этом заранее
- Осмотр собора святого Мартина возможен только при условии, что в храме нет службы (внутри экскурсия не проводится, вы гуляете там самостоятельно)
- В холодное время года на территории замка из-за льда на лестницах могут быть недоступны сад и смотровая площадка
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Наталья — очень знающий и увлечённый гид. Она прекрасно знает историю города, интересно рассказывает и показывает не только главные достопримечательности, но и