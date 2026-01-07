12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодняшняя Братислава — современная европейская столица, но исторический центр до сих пор хранит память о Прессбурге — древнем городе на Дунае, бывшем когда-то столицей Венгерского королевства. Осколки Средневековья скрыты в потайных уголках Старого города и на самых людных площадях — нужно только их заметить! С моей помощью прошлое Братиславы оживёт на ваших глазах и откроет свои тайны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по уютным средневековым улочкам и их причудливые истории

В ходе экскурсии вы побываете в знаковых местах средневекового Прессбурга — место, где когда-то было известнейшее городское кладбище, самая древняя улица города, самая страшная улица, где жил когда-то городской палач, и даже место, где в старину была городская свалка. Во время прогулки я расскажу, где на улочках Братиславы можно отыскать надгробные камни, кем был самый известный призрак Прессбурга (доказательство его существования до сих пор можно найти в соборе святого Мартина!. .), какая история связана с готической башенкой храма клариссинок и что случилось с сапожником, который поссорился с прессбургскими ведьмами.

Мрачные истории

В самой древней части Братиславы отправимся бродить по средневековым площадям, населённым призраками и воспоминаниями. Вы увидите часовню, в которой под Рождество собираются мертвые монахи, узнаете, какой сорт вина ценили местные ведьмы, через какие ворота вошла в город Чума, где в старину казнили городских ведьм, чей призрак живёт в колодце на площади Примаса и многие другие городские сюжеты.

Кому подойдёт экскурсия

Некоторые средневековые легенды достаточно мрачные и не подходят для маленьких детей, поэтому эта экскурсия рекомендуется для участников от 14 лет.

Организационные детали

На эту экскурсию лучше всего идти после захода солнца, когда зажигаются фонари и город обретает таинственную и мистическую атмосферу.