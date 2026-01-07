12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по уютным средневековым улочкам и их причудливые истории
В ходе экскурсии вы побываете в знаковых местах средневекового Прессбурга — место, где когда-то было известнейшее городское кладбище, самая древняя улица города, самая страшная улица, где жил когда-то городской палач, и даже место, где в старину была городская свалка. Во время прогулки я расскажу, где на улочках Братиславы можно отыскать надгробные камни, кем был самый известный призрак Прессбурга (доказательство его существования до сих пор можно найти в соборе святого Мартина!. .), какая история связана с готической башенкой храма клариссинок и что случилось с сапожником, который поссорился с прессбургскими ведьмами.
Мрачные истории
В самой древней части Братиславы отправимся бродить по средневековым площадям, населённым призраками и воспоминаниями. Вы увидите часовню, в которой под Рождество собираются мертвые монахи, узнаете, какой сорт вина ценили местные ведьмы, через какие ворота вошла в город Чума, где в старину казнили городских ведьм, чей призрак живёт в колодце на площади Примаса и многие другие городские сюжеты.
Кому подойдёт экскурсия
Некоторые средневековые легенды достаточно мрачные и не подходят для маленьких детей, поэтому эта экскурсия рекомендуется для участников от 14 лет.
Организационные детали
На эту экскурсию лучше всего идти после захода солнца, когда зажигаются фонари и город обретает таинственную и мистическую атмосферу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Rudnayovo námestie
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1444 туристов
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
У нас был всего день в Братиславе и выбрать Наталью для знакомства с этим городом, его тайнами и легендами стало лучшим решением! Во-первых, стоит отметить то КАК Наталья рассказывает! С читать дальшеуменьшить
какими горящими глазами и просто магическим образом она в истории этого города. Во-вторых, что немаловажно, это точность фактов. Видно, что все изучалось с невероятной дотошностью и кропотливостью. Боюсь представить сколько времени на подготовку экскурсии было потрачено. Отдельно отмечу гибкость Натальи! Мы периодически подмерзали (как-то не рассчитали погоду), поэтому заходили греться куда-то, где Наталья ловко переключалась на историю напитков и национальной кухни! В целом, какой бы вопрос не задавали - мы всегда получали ответы. И кажется, что нет того, что Наталья не знала. Она знает буквально каждый уголок, каждый гвоздик и улочку с подробным описанием что и когда там происходило, а что будет скоро! Поэтому если вы ищите, чтобы вам рассказали реально проверенные вещи без какой-то отсебятины, и рассказали вам это интересно и увлекательно, то вам точно стоит обращаться к Наталье! Ее познания далеко за пределами Братиславы и Словакии в целом! Время проведете гарантированно замечательным образом!
Наталья, еще раз огромное спасибо 🩷
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия, пролетела буквально на одном дыхании. Наталья вообще выше всяких похвал: после ее рассказов захотелось объехать всю Словакию
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Е
Екатерина
Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию по улочкам старого города. Ходили на экскурсию впятером с подругами, все остались довольны. Наталья еще до экскурсии помогла нам, ответила на все вопросы и читать дальшеуменьшить
учла наши пожелания. встретилась с нами в отеле и очень интересно обо всем рассказывала и ответила на все наши вопросы, даже не по теме.)) очень понравилось, что в середине экскурсии, когда внимание уже притупилось,солнышко напекло, был перерыв на кофе, все отдохнули. перекусили и с новыми силами отправились узнавать о городе дальше. Кроме того, после экскурсии Наталья посоветовала нам отличный ресторан местной кухни, рассказала о местных блюдах, и мы все успели перед аэропортом. Очень приятный и хороший гид, Экскурсия подойдет тем, кто не любит много дат и имен, а больше любит послушать интересные истории и легенды из жизни средневекового города. Длительность получилась 3.5-4 часа, так как встречались в отеле и по дороге к началу экскурсии заходили в Братиславский град
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Г
Григорий
Если вы ищете гида по Братиславе, то остальные кандидатуры можете не рассматривать! Наташа живет этим городом! Она его знает и любит. Без сомнения часть этой любви вместе с полезной и читать дальшеуменьшить
познавательной информацией Наталья передаст и вам! Лучший гид, которого мы встречали! К тому же красота самой Натальи способствует получению положительных эмоций от Братиславы! Те 4 часа, которые мы провели на экскурсии, а мы объединили две экскурсии в одну, были лучшим временем, проведенным в этом старинном городе! Спасибо Наташе за искренность, доброту и море информации! Такой должен быть идеальный гид.
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Е
Елена
Были впервые в Братиславе, конечно, хотелось познакомиться с историей города, его тайнами и загадками. Заказали экскурсию у Натальи, ориентировались на предыдущие отзывы. Не пожалели, Наталья оказалась очень ответственным и пунктуальным читать дальшеуменьшить
человеком. Встретила нас у гостиницы,провела по самым интересным местам города. Без нее многие загадки города так и остались бы для нас неразгаданными. Прекрасная речь, великолепное владение материалом, естественность в общении - все это характеризует Наталью как прекрасного человека и грамотного экскурсовода. Спасибо! Все очень понравилось
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N
Natalia
Очень рады, что посетили экскурсию! Братислава не самый яркий город для туриста и многие отдают предпочтение другим городам. Мы пробыли в городе неделю и считали, что знаем его наизусть. Наталья подарила читать дальшеуменьшить
нам незабываемую прогулку! Показала "скрытые достопримечательности", которые мы не замечали и не могли заметить! Потом, гуляя по городу, мы долго обсуждали ее рассказы. Наталья дала ценные советы по выбору подарков и сувениров. Всем советуем познакомиться с городом поближе, посетив экскурсию. Большое спасибо! Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тула
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