12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по старейшим уголкам Братиславы

В ходе экскурсии вы познакомитесь с прошлым средневекового города — в облике Братиславы нашли отражение самые разные эпохи, и вы научитесь различать их следы. Вы увидите укромные и уютные уголки Прессбурга, пройдете по самой старой улице города, секретами которой я поделюсь, узнаете, где на улицах можно увидеть древние надгробные камни и где жил городской палач. Расшифруете символику гербов над въездом в город и осмотрите самый старый дом Братиславы.

Мрачные истории под аккомпанемент кофе

В самой древней части Братиславы мы сделаем перерыв на кофе, чтобы после погрузиться в мир средневековых легенд. Я познакомлю вас со старинными домами, населенными призраками, и часовней, в которой под Рождество собираются мёртвые монахи. Вы узнаете, какой сорт вина ценили местные ведьмы, через какие ворота вошла в город Чума и многие другие городские сюжеты. И знакомые виды Братиславы заиграют совсем другими красками.

Кому подойдёт экскурсия

Тема Средневековья довольно мрачная, и многие легенды могут напугать маленьких путешественников. Экскурсия не рассчитана на детей младше 14 лет.