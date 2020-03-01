12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого

Наталья
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Наталья – ваш гид
Сегодняшняя Братислава — современная европейская столица, но исторический центр до сих пор хранит память о Прессбурге — древнем городе на Дунае, бывшем когда-то столицей Венгерского королевства.

Осколки Средневековья скрыты в потайных уголках Старого города и на самых людных улицах — нужно только их заметить! С моей помощью прошлое Братиславы оживёт на ваших глазах и откроет свои тайны.
26 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Гвездослава
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Старинные легенды Братиславы
Старинные легенды Братиславы

Что вас ожидает

Прогулка по старейшим уголкам Братиславы
В ходе экскурсии вы познакомитесь с прошлым средневекового города — в облике Братиславы нашли отражение самые разные эпохи, и вы научитесь различать их следы. Вы увидите укромные и уютные уголки Прессбурга, пройдете по самой старой улице города, секретами которой я поделюсь, узнаете, где на улицах можно увидеть древние надгробные камни и где жил городской палач. Расшифруете символику гербов над въездом в город и осмотрите самый старый дом Братиславы.

Мрачные истории под аккомпанемент кофе
В самой древней части Братиславы мы сделаем перерыв на кофе, чтобы после погрузиться в мир средневековых легенд. Я познакомлю вас со старинными домами, населенными призраками, и часовней, в которой под Рождество собираются мёртвые монахи. Вы узнаете, какой сорт вина ценили местные ведьмы, через какие ворота вошла в город Чума и многие другие городские сюжеты. И знакомые виды Братиславы заиграют совсем другими красками.

Кому подойдёт экскурсия

Тема Средневековья довольно мрачная, и многие легенды могут напугать маленьких путешественников. Экскурсия не рассчитана на детей младше 14 лет.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включен напиток (эспрессо, капучино или чай) в кофейне.

Старинные легенды Братиславы
Старинные легенды Братиславы
Старинные легенды Братиславы
Старинные легенды Братиславы

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Гвездослава.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Наталья, хороший экскурсовод, ее очень интересно слушать. Мы прошли по центру исторической части Братиславы. В самой экскурсии складно увязана историческая и мифическая состовляющая, при этом Наталья во время экскурсии обращает внимание на огромное количество различных интересных деталей которые нетувидеть просто ходя по городу. Рекомендую, это точно не зря проведенное время.
4 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, два с половиной часа пролетели совершенно незаметно за прогулкой по старому городу. Все достопримечательности расположены довольно компактно, поэтому даже после целого дня на ногах я не успела почувствовать усталость. Однозначно буду рекомендовать друзьям, собирающимся посетить Братиславу
20 января 2020
Потрясающая экскурсия в полной мере отражает ее название . Наталья замечательный рассказчик и очень эрудированный экскурсовод. Старый город с его многочисленными легендами и тайнами вновь манит пройтись по всем этим загадочным улочкам. Буду однозначно рекомендовать Наталью друзьям и знакомым, и сам вернусь за новыми экскурсиями. Наталья, спасибо за Вашу работу и до скорой встречи!
4 ноября 2019
Были впервые в Братиславе, конечно, хотелось познакомиться с историей города, его тайнами и загадками. Заказали экскурсию у Натальи, ориентировались на предыдущие отзывы. Не пожалели, Наталья оказалась очень ответственным и пунктуальным человеком. Встретила нас у гостиницы ,провела по самым интересным местам города. Без нее многие загадки города так и остались бы для нас неразгаданными. Прекрасная речь, великолепное владение материалом, естественность в общении - все это характеризует Наталью как прекрасного человека и грамотного экскурсовода. Спасибо ! Все очень понравилось
30 сентября 2019
Отлично душевно погуляли, всем довольны, хотим еще!) Рекомендую и гида и экскурсию, Братислава приятный чистый европейский городишко, гуляли вдвоем, т.к. не любим толпы с туристами,а индивидуальный подход всегда интереснее. Будем иметь ввиду Tripster, оказывается очень удобный сервер.
4 августа 2019
Если вы ищете гида по Братиславе, то остальные кандидатуры можете не рассматривать! Наташа живет этим городом! Она его знает и любит. Без сомнения часть этой любви вместе с полезной и познавательной информацией Наталья передаст и вам! Лучший гид, которого мы встречали! К тому же красота самой Натальи способствует получению положительных эмоций от Братиславы! Те 4 часа, которые мы провели на экскурсии, а мы объединили две экскурсии в одну, были лучшим временем, проведенным в этом старинном городе! Спасибо Наташе за искренность, доброту и море информации! Такой должен быть идеальный гид.
1 июля 2019
Огромная благодарность экскурсоводу как за путешествие вглубь веков, так и за отличную организацию и комфорт проведения.
5 июня 2019
Очень рады, что посетили экскурсию! Братислава не самый яркий город для туриста и многие отдают предпочтение другим городам. Мы пробыли в городе неделю и считали, что знаем его наизусть.
Наталья подарила нам незабываемую прогулку! Показала "скрытые достопримечательности", которые мы не замечали и не могли заметить! Потом, гуляя по городу, мы долго обсуждали ее рассказы. Наталья дала ценные советы по выбору подарков и сувениров.
Всем советуем познакомиться с городом поближе, посетив экскурсию.
Большое спасибо!
Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тула
6 мая 2019
Отличная экскурсия. Все очень понравилось 2,5 часа пролетели незаметно! Было холодно в день экскурсии и Наталья любезно угостила нас местным замечательным вином! Также посидели передохнули в кафе за чашечкой ароматного капучино. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно. Отличное знание материала и истории Братиславы! Спасибо большое за отличную экскурсию! Без Вас мы бы не увидели этого чудесного города!!!!
22 апреля 2019
Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию по улочкам старого города. Ходили на экскурсию впятером с подругами, все остались довольны. Наталья еще до экскурсии помогла нам, ответила на все вопросы и учла наши пожелания. встретилась с нами в отеле и очень интересно обо всем рассказывала и ответила на все наши вопросы, даже не по теме. )) очень понравилось, что в середине экскурсии, когда внимание уже притупилось ,солнышко напекло, был перерыв на кофе, все отдохнули. перекусили и с новыми силами отправились узнавать о городе дальше. Кроме того, после экскурсии Наталья посоветовала нам отличный ресторан местной кухни, рассказала о местных блюдах, и мы все успели перед аэропортом.
Очень приятный и хороший гид, Экскурсия подойдет тем, кто не любит много дат и имен, а больше любит послушать интересные истории и легенды из жизни средневекового города. Длительность получилась 3.5-4 часа, так как встречались в отеле и по дороге к началу экскурсии заходили в Братиславский град
Ещё 2 отзыва

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