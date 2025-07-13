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Познавательные экскурсии на природе в Бледе

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Бледе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Жемчужина Словении - озеро Блед (без посещения замка и острова)
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужина Словении - озеро Блед (без посещения замка и острова)
Исследовать окрестности и попробовать знаменитый десерт
«Многим кажется, что вокруг озера Блед можно погулять самому, ведь природа говорит сама за себя»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:30
€100 за всё до 5 чел.
Три звезды в зелёной короне Словении - из Бледа
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три звезды в зелёной короне Словении - из Бледа
Озеро Блед, Любляна и Постойнская пещера за 1 день
Начало: По договорённости с организатором
«Озеро Блед — изумрудное сокровище»
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Ледниковое озеро у подножия Альп и прогулка по дну ущелья вдоль горной реки
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ледниковое озеро у подножия Альп и прогулка по дну ущелья вдоль горной реки
Полюбоваться природными красотами Словении в городе Блед и национальном парке Триглав
Начало: У главой автобусной станции Бледа
«Мы погуляем по берегу и поднимемся к замку, чтобы полюбоваться пейзажем с высоты смотровой площадки»
Завтра в 14:30
3 авг в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна
От архитектуры - к природе, от легенд - к современной жизни, от истории - к эмоциям
Начало: У главной автобусной станции Бледа
«Я соединила два символа страны: Любляну как историческое сердце и Блед как природную душу»
Завтра в 12:00
3 авг в 08:00
€320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 июля 2025
    Жемчужина Словении - озеро Блед (без посещения замка и острова)
    Супер! Что значит экскурсия от местного жителя, который любит то, что делает! Наша команда - пять человек, очень разные по возрасту
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    и интересам - долго обсуждала, нужна ли нам такая экскурсия. Но, выбрав это предложение, мы ни капли не пожалели! За полтора часа неспешной прогулки было выполнено всё, что заявлено в описании. Более того - мы узнали массу интересных фактов и заметили множество деталей, на которые сами бы никогда не обратили внимания. После экскурсии у нас осталось время, чтобы уже самостоятельно и в своем ритме, пройтись по основным достопримечательностям Бледа. Благодаря рассказу Оксаны, они заиграли совсем другими красками. Информация, поданная профессионалом, была очень увлекательной. Вся группа слушала с большим интересом. Мы искренне благодарны за это путешествие Оксане - Блед открылся нам с совершенно не интернетной стороны! Спасибо еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Бледу в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Ледниковое озеро у подножия Альп и прогулка по дну ущелья вдоль горной реки
  4. Душа и сердце Словении: Блед и Любляна
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Сколько стоит экскурсия по Бледу в июле 2025
Сейчас в Бледе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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