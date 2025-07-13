Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужина Словении - озеро Блед (без посещения замка и острова)
Исследовать окрестности и попробовать знаменитый десерт
«Многим кажется, что вокруг озера Блед можно погулять самому, ведь природа говорит сама за себя»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три звезды в зелёной короне Словении - из Бледа
Озеро Блед, Любляна и Постойнская пещера за 1 день
Начало: По договорённости с организатором
«Озеро Блед — изумрудное сокровище»
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ледниковое озеро у подножия Альп и прогулка по дну ущелья вдоль горной реки
Полюбоваться природными красотами Словении в городе Блед и национальном парке Триглав
Начало: У главой автобусной станции Бледа
«Мы погуляем по берегу и поднимемся к замку, чтобы полюбоваться пейзажем с высоты смотровой площадки»
Завтра в 14:30
3 авг в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна
От архитектуры - к природе, от легенд - к современной жизни, от истории - к эмоциям
Начало: У главной автобусной станции Бледа
«Я соединила два символа страны: Любляну как историческое сердце и Блед как природную душу»
Завтра в 12:00
3 авг в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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Ответы на вопросы от путешественников по Бледу в категории «Природа и пейзажи»
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