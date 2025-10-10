Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
20 окт в 09:30
21 окт в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник
Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие
Начало: На Конгрессной площади
Сегодня в 08:30
12 окт в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
