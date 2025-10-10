Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Любляне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 44 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Обзорная экскурсия по Любляне Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу €120 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране €100 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Шкофья Лока - альпийская сказка Словении Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока €150 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Любляна, ЮНЕСКО и Плечник Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие Начало: На Конгрессной площади €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Любляны

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Любляне (Словения 🇸🇮) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 85 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словении. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь