Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Любляне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Первое свидание с Любляной Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок Начало: На площади Прешерна €120 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Шкофья Лока - альпийская сказка Словении Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока €150 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 10 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Любляна, ЮНЕСКО и Плечник Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие Начало: На Конгрессной площади €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Любляны

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Любляне (Словения 🇸🇮) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 29 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словении. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь