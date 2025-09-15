Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Любляной
Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок
Начало: На площади Прешерна
15 сен в 15:00
16 сен в 15:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
29 сен в 09:30
30 сен в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник
Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие
Начало: На Конгрессной площади
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
