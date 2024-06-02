читать дальше

провела экскурсию в ускоренном виде, за что я ей очень сильно благодарна, так как сама не люблю когда люди опаздывают, но в чужой стране всякое случается. Шкофья Лока - маленький и уютный городок со своим шармом и историей. Наталья сама живет в этом городе и поэтому лучше рассказчика для этой экскурсии будет сложно найти. Всем рекомендую не опаздывать на экскурсии и не спеша насладиться этой замечательной экскурсией!