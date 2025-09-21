читать дальше

стране и получаем интересную информацию. В моём случае я, проезжая через Словению, выбрал для знакомства со страной гида Юлию, которая проводит экскурсию по милейшему городу Крань. В начале была переписка с ней, поскольку я, а вернее я и моя супруга, путешествовали на машине по Италии, и решили узнать о Словении гораздо больше наших познаний. Юлия очень нам помогла уже на стадии подготовки к встрече. Помогла встретиться с мастером по виноделию Иорданом, производящим знаменитое вино Теран. Сама прогулка по городу Крань была шикарной. Юлия поражает своим знанием словенской истории, культуры, архитектуры и многих других аспектов жизни словенцев. Её можно слушать часами. Она внимательно относилась ко всем нашим пожеланиям и отвечала на все, интересующие нас вопросы. Здесь и видишь, как Юлия любит то, чем она занимается. А к слову она ещё и художник и…. Ну вот приезжайте к ней и всё узнаете. Во время прогулки она предложила продегустировать кофе и пиво. Знакомство с Юлией оставило только прекрасные воспоминания и мы решили скоро заехать вновь. Чего и Вам всем желаем. Здесь очень тепло и уютно.