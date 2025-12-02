Мои заказы

Экскурсии Любляны об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Любляне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Любляне
Пешая
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
27 дек в 09:30
28 дек в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Прогулка по древней Эмоне с её богатым жителем
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по древней Эмоне с её богатым жителем
Погрузитесь в атмосферу древнего города Эмона, расположенного в центре Любляны, и узнайте о жизни его богатых жителей
Начало: На площади Конгресса
11 дек в 11:00
12 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник
Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие
Начало: На Конгрессной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliuchek
    2 декабря 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Большое спасибо нашему гиду Оксане.
    Все время экскурсии прошло для нас в очень интересном формате, с многочисленными фактами, правдивыми историями и
    читать дальше

    городскими легендами. Посетили много тайных и скрытых уголков Любляны, узнали историю города и некоторых ее жителей, посетили аутентичные магазинчики с местной продукцией и узнали где можно дешево и очень вкусно поесть местных колбасок.
    Я бы порекомендовал данного гида как профессионала своего дела и просто хорошего человека.
    Большое спасибо, удачи Вам в вашем интересном и нужном деле.

  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Оксана провела экскурсию в Любляне спокойно, без спешки, показав уникальные достопримечательности этого прекрасного словенского города. Она увлекательно рассказала о его истории, познакомила нас с архитектурой и поделилась историями о выдающихся людях Словении. Экскурсия оставила очень теплые впечатления, рекомендую от души!
  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Был холодный дождливый октябрьский день… 3 часа пролетели быстро, все посетили но не перегружено и без спешки. Атмосфера легкая, остановки
    читать дальше

    по настроению в уютных кафе… Оксана человек энциклопедических знаний и ответила на все возникшие вопросы. Получили отличные впечатления от общения и от города и о стране и о ее истории и людях.

  • В
    Вера
    6 сентября 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Всем советую эту экскурсию! Очень интересно! Содержательно! Оксана влюбила нас в Любляну! Раньше любимой европейской столицей для нас был Будапешт
    читать дальше

    -теперь Любляна. И во многом в этом заслуга Оксаны. Отдельно отмечу, что Оксана помогла с заказом такси в аэропорт ранним утром. И подсказала отличный ресторанчик, где вкусно и недорого. И дала массу других полезных советов.

    Всем советую эту экскурсию! Очень интересно! Содержательно! Оксана влюбила нас в Любляну! Раньше любимой европейской столицей для нас был Будапешт -теперь Любляна. И во многом в этом заслуга Оксаны. Отдельно отмечу, что Оксана помогла с заказом такси в аэропорт ранним утром. И подсказала отличный ресторанчик, где вкусно и недорого. И дала массу других полезных советов.
  • В
    Вера
    3 сентября 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Посетили данную экскурсию с Оксаной. Экскурсия понравилась! Интересно подобран материал. Раньше были в Любляне, представление имели и о стране, и
    читать дальше

    о столице, а на данной экскурсии посмотрели на этот город немного с другой стороны. Увидели город глазами Плечника и других известных людей города. Открыли для себя литературную страничку города. Прошли по улицам, по которым не ходили. Оксана прекрасно доносит материал: неторопливо, вдумчиво и на хорошем русском языке, что для нас было немаловажно! Рекомендуем всем от души эту экскурсию.

    Посетили данную экскурсию с Оксаной. Экскурсия понравилась! Интересно подобран материал. Раньше были в Любляне, представление имели и о стране, и о столице, а на данной экскурсии посмотрели на этот город немного с другой стороны. Увидели город глазами Плечника и других известных людей города. Открыли для себя литературную страничку города. Прошли по улицам, по которым не ходили. Оксана прекрасно доносит материал: неторопливо, вдумчиво и на хорошем русском языке, что для нас было немаловажно! Рекомендуем всем от души эту экскурсию.
  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Прекрасная пешеходная экскурсия по Любляне! Наш гид Оксана была очень профессиональна, дружелюбна и искренне увлечена своим делом. Она показала нам
    читать дальше

    множество ключевых достопримечательностей города, поделилась интересными историями и деталями, которых не найти в путеводителях. Экскурсия прошла в лёгкой и увлекательной атмосфере, время пролетело незаметно. Искренне рекомендуем Оксану всем, кто хочет полюбить Любляну с первого взгляда!

  • И
    Илья
    31 июля 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Отличная экскурсия! Оксана очень приятный гид, любит город и страну, и передает свои эмоции гостям Словении. Очень порадовало, что экскурсия
    читать дальше

    охватывает и период Плечника, и историю словенского народа и уже современную жизнь людей в Любляне.

    Рекомендуем! Если будете в Любляне, то однозначно сходите - и приятная прогулка, и целый пласт понимания этой страны!

  • С
    Семен
    26 июля 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Оксана замечательный экскурсовод. Она любит и знает историю и сегодняшнею жизнь в Словакии и Дюбляне. Мы узнали много нового и 3.5 часа с Оксаной пролетели незаметно.
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Очень понравилась экскурсия с Оксаной, однозначно рекомендую гида
  • М
    Мария
    23 июня 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Экскурсия с Оксаной оставила самое приятное впечатление и подарила много новой информации 😍 В этот раз мы были в Словении проездом, но теперь хотим поехать уже конкретно туда всей семьей)
    Супер! Оксана, спасибо огромное за Плечника и Хрибара!
    Экскурсия с Оксаной оставила самое приятное впечатление и подарила много новой информации 😍 В этот раз мы были в Словении проездом, но теперь хотим поехать уже конкретно туда всей семьей)
    Супер! Оксана, спасибо огромное за Плечника и Хрибара!
  • В
    Вера
    23 апреля 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Мне снова повезло при выборе гида на Трипстер, как требовательному путешественнику. По мне так только минут 15 потребовалось бы, чтоб
    читать дальше

    описать всеми возможными положительными эпитетами Оксану как гида и персону. Три часа как на одном дыхании. Не перегруженность фактами и датами. Глубокие знания и ответ на любой вопрос. Идеальный баланс инфо в программе этой экскурсии о истории, культуре, архитектуре. Теплота и радушие. Содержательный язык. Владение многими темами. Без этой прогулки по с Оксаной вы никогда не отметите и не заметите ТАКИХ!! фактов, деталей, мелочей! Понятно, что профс гиды работают над своими турами. И, мое личное впечатление, которое не переменно возникнет и к вас: встреча, подача, энергетика и опыт никогда ни на йоту не наведут а мысль, что это, как бы сказать « заученный материал « . Подача такова, будто гид ведет лично вас экспромтом и с игрой. Браво! Впечатление навсегда. Вера

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Прогулка по древней Эмоне с её богатым жителем
    Много нового узнали о городе, в котором живем. Проходили мимо и не замечали вещи, которые связаны с историей города. На многое прямо глаза открылись!
    Много нового узнали о городе, в котором живем. Проходили мимо и не замечали вещи, которые связаны с историей города. На многое прямо глаза открылись!
  • E
    Elena
    7 апреля 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Большое спасибо высокопрофессиональному и увлеченному своим делом гиду, Оксане, за чудесную экскурсию по Любляне! Очень порадовала интересная, структурированная и не
    читать дальше

    перегруженная излишними отступлениями подача информации а также прекрасное знание материала и готовность ответить на вопросы. Оксана очень приятный, грамотный человек и прекрасный,"слышащий" своего клиента гид. Спасибо ещё раз!

  • Е
    Евгения
    7 марта 2025
    Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
    Нам очень понравилось гулять по Любляне с Оксаной. Оксана прекрасный гид, который рассказывает очень интересно, не скучно, необычные факты и отвечала на все наши вопросы.

