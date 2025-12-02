Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Любляне
Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Прогулка по древней Эмоне с её богатым жителем
Погрузитесь в атмосферу древнего города Эмона, расположенного в центре Любляны, и узнайте о жизни его богатых жителей
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник
Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие
- MMaliuchek2 декабря 2025Большое спасибо нашему гиду Оксане.
Все время экскурсии прошло для нас в очень интересном формате, с многочисленными фактами, правдивыми историями и
- ААнна7 октября 2025Оксана провела экскурсию в Любляне спокойно, без спешки, показав уникальные достопримечательности этого прекрасного словенского города. Она увлекательно рассказала о его истории, познакомила нас с архитектурой и поделилась историями о выдающихся людях Словении. Экскурсия оставила очень теплые впечатления, рекомендую от души!
- ААнна6 октября 2025Был холодный дождливый октябрьский день… 3 часа пролетели быстро, все посетили но не перегружено и без спешки. Атмосфера легкая, остановки
- ВВера6 сентября 2025Всем советую эту экскурсию! Очень интересно! Содержательно! Оксана влюбила нас в Любляну! Раньше любимой европейской столицей для нас был Будапешт
- ВВера3 сентября 2025Посетили данную экскурсию с Оксаной. Экскурсия понравилась! Интересно подобран материал. Раньше были в Любляне, представление имели и о стране, и
- ИИрина10 августа 2025Прекрасная пешеходная экскурсия по Любляне! Наш гид Оксана была очень профессиональна, дружелюбна и искренне увлечена своим делом. Она показала нам
- ИИлья31 июля 2025Отличная экскурсия! Оксана очень приятный гид, любит город и страну, и передает свои эмоции гостям Словении. Очень порадовало, что экскурсия
- ССемен26 июля 2025Оксана замечательный экскурсовод. Она любит и знает историю и сегодняшнею жизнь в Словакии и Дюбляне. Мы узнали много нового и 3.5 часа с Оксаной пролетели незаметно.
- ТТатьяна2 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Оксаной, однозначно рекомендую гида
- ММария23 июня 2025Экскурсия с Оксаной оставила самое приятное впечатление и подарила много новой информации 😍 В этот раз мы были в Словении проездом, но теперь хотим поехать уже конкретно туда всей семьей)
Супер! Оксана, спасибо огромное за Плечника и Хрибара!
- ВВера23 апреля 2025Мне снова повезло при выборе гида на Трипстер, как требовательному путешественнику. По мне так только минут 15 потребовалось бы, чтоб
- ТТатьяна14 апреля 2025Много нового узнали о городе, в котором живем. Проходили мимо и не замечали вещи, которые связаны с историей города. На многое прямо глаза открылись!
- EElena7 апреля 2025Большое спасибо высокопрофессиональному и увлеченному своим делом гиду, Оксане, за чудесную экскурсию по Любляне! Очень порадовала интересная, структурированная и не
- ЕЕвгения7 марта 2025Нам очень понравилось гулять по Любляне с Оксаной. Оксана прекрасный гид, который рассказывает очень интересно, не скучно, необычные факты и отвечала на все наши вопросы.
