описать всеми возможными положительными эпитетами Оксану как гида и персону. Три часа как на одном дыхании. Не перегруженность фактами и датами. Глубокие знания и ответ на любой вопрос. Идеальный баланс инфо в программе этой экскурсии о истории, культуре, архитектуре. Теплота и радушие. Содержательный язык. Владение многими темами. Без этой прогулки по с Оксаной вы никогда не отметите и не заметите ТАКИХ!! фактов, деталей, мелочей! Понятно, что профс гиды работают над своими турами. И, мое личное впечатление, которое не переменно возникнет и к вас: встреча, подача, энергетика и опыт никогда ни на йоту не наведут а мысль, что это, как бы сказать « заученный материал « . Подача такова, будто гид ведет лично вас экспромтом и с игрой. Браво! Впечатление навсегда. Вера