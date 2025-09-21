Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
Завтра в 17:00
11 дек в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
27 дек в 09:30
28 дек в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по древней Эмоне с её богатым жителем
Погрузитесь в атмосферу древнего города Эмона, расположенного в центре Любляны, и узнайте о жизни его богатых жителей
Начало: На площади Конгресса
11 дек в 18:00
12 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina21 сентября 2025Кто бы мог подумать, что о городке таких скромных размеров можно рассказать столько всего интересного, но Юлия прекрасно справилась с этой задачей! Время пролетело незаметно, даже несмотря на хмурую погоду)
- ВВера6 сентября 2025Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом из Любляны (в дороге
- ННаталья15 июля 2025Понравилось!
- ЕЕвгения5 мая 2025Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).
Юлия - просто волшебница, она светилась любовью к
- ММария3 мая 2025Отличная пешеходная экскурсия по центру Крань! Юлия рассказывает очень живо, современно и энергично - прям видно, что она очень любит этот город!! Спасибо большое!! 😊 Очень советую!!
- ААндрей13 мая 2024Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
- ВВалерия2 октября 2023Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
- ААлекс7 сентября 2023Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная!
Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
- ВВладислав7 июня 2023Остались очень довольны экскурсией! Юлии удалось увлекательно, красочно и живо познакомить нас за 2 часа с городом Крань, посвятить в
- ААндрей26 апреля 2023Удивительный городок, на самом деле культурная столица Словении, экскурсия пролетела на одном дыхании. Юля отличный гид, профессионал своего дела, влюблённая
- ВВладимир9 февраля 2022Нам очень понравилось, было интересно и уютно
- ТТатьяна4 января 2022Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Она сумела создать максимально дружелюбную атмосферу, так что я даже почувствовала в Кране домашний
- ААсель21 декабря 2021Юлия очень интересно проводит экскурсию в Крань, так как сама влюблена в этот городок. Мне посчастливилось и Юлия смогла меня
- ЕЕвгений3 декабря 2021Историческая, литературная, архитектурная, культурологическая прогулка по словенскому городку Краню в компании с Юлией- это настоящее сокровище, если Вам оно достанется!
Удивительный
- ММария14 ноября 2021Юля- общительная, лёгкая, активная. И очень любит свой город, рассказывает с душой!
- DDenis12 марта 2020Огромное спасибо за чудесную экскурсию; Крань городок небольшой но интересный; ещё не слишком туристический город, по этому окунётесь в атмосферу аутентичности и камерность всем советуем¡👍🏻
- РРушан17 сентября 2019Всем путешественникам и пользователям Трипстера огромный привет. Благодаря этой команде мы знакомимся прежде всего с людьми, проживающими в выбранной нами
- ЕЕвгений25 августа 2019Если вы хотите увидеть аутентичную старую Словению, то прогудка по Крани то что нужно.
- ЭЭльвира4 июля 2019Всё отлично! Экскурсовод Юля очень эмоциональная, с глубоким знанием истории города.
- ААндрей5 января 2019Прогулка оказалась интересной, познавательной.
Юлия прекрасный рассказчик, который влюблён в Крань (она этого не скрывает). Идёшь, она всё рассказывает-рассказывает, про это,
