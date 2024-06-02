А Алексей Обзорная экскурсия по Любляне Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.

А Анастасия Обзорная экскурсия по Любляне Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую

А Андрей Прогулка по старому городу Крань Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!

Н Наталья Обзорная экскурсия по Любляне читать дальше пройденные экзамены на знание истории Словении и ее столицы. Хочется отметить грамотный русский язык (присутствует небольшой акцент: по-видимому, сказывается длительность проживания в Словении), доступность подачи информации, готовность ответить на любые, интересующие вопросы. Экскурсия состоит из краткого экскурса по истории Словении как таковой, рассказ о ее жителях и наиболее известных в истории словенцах, рассказ о Любляне и демонстрация ее популярных достопримечательностей. Экскурсия живая, изобилует интересными фактами. Время пролетает незаметно. Однозначно рекомендую Обзорная экскурсия с гидом Оксаной по центру Любляны. Длительность 2 часа. Гид пришел заранее, показал словенский сертификат гида, подтверждающий официальность работы и

В Валерия Прогулка по старому городу Крань Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).

В Вера Первое свидание с Любляной Отличная экскурсия! Живая, энергичная, разнообразная! С огнем в глазах!) Всем рекомендую Клемена!

А Алекс Прогулка по старому городу Крань Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!

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В Виктор Первое свидание с Любляной читать дальше и историк рассказал кучу интересных историй и легенд. Как сказали друзья-словенцы после рассказа об экскурсии, мы знаем про Любляну теперь больше их.) Спасибо за интересную экскурсию. Рекомендуем. Спасибо Клемену. Были в Любляне больше десяти раз, но экскурсию взяли в первый раз и не пожалели. Клемен, как лингвист