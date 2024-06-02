1 чел.
По популярности
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Любляне: история, культура и панорамные виды
Прогулка по Любляне откроет вам её многовековую историю и культуру. За 2 часа вы увидите знаковые места и услышите увлекательные истории о городе
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей2 июня 2024Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.
- ААнастасия17 мая 2024Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую
- ААндрей13 мая 2024Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
- ННаталья29 февраля 2024Обзорная экскурсия с гидом Оксаной по центру Любляны. Длительность 2 часа. Гид пришел заранее, показал словенский сертификат гида, подтверждающий официальность работы и
- ВВалерия2 октября 2023Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
- ААлекс7 сентября 2023Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
- УУльяна4 января 2022Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
- ААсель21 декабря 2021До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и
- ММихаил10 января 2020Наталья провела очень хорошую, сбалансированную экскурсию, очень ей благодарны!
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «На выходные»
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