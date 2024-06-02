Экскурсии выходного дня в Любляне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Любляне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
🚶 Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
100 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
🚶 Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Любляне: история, культура и панорамные виды
Прогулка по Любляне откроет вам её многовековую историю и культуру. За 2 часа вы увидите знаковые места и услышите увлекательные истории о городе
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 7 чел.
Прогулка по старому городу Крань
🚶 Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Любляне
    Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Любляне
    Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Прогулка по старому городу Крань
    Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Любляне
    Обзорная экскурсия с гидом Оксаной по центру Любляны. Длительность 2 часа. Гид пришел заранее, показал словенский сертификат гида, подтверждающий официальность работы и
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    пройденные экзамены на знание истории Словении и ее столицы. Хочется отметить грамотный русский язык (присутствует небольшой акцент: по-видимому, сказывается длительность проживания в Словении), доступность подачи информации, готовность ответить на любые, интересующие вопросы. Экскурсия состоит из краткого экскурса по истории Словении как таковой, рассказ о ее жителях и наиболее известных в истории словенцах, рассказ о Любляне и демонстрация ее популярных достопримечательностей. Экскурсия живая, изобилует интересными фактами. Время пролетает незаметно. Однозначно рекомендую

  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Прогулка по старому городу Крань
    Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
  • А
    Алекс
    7 сентября 2023
    Прогулка по старому городу Крань
    Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
  • У
    Ульяна
    4 января 2022
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
    Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
  • А
    Асель
    21 декабря 2021
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и
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    провела экскурсию в ускоренном виде, за что я ей очень сильно благодарна, так как сама не люблю когда люди опаздывают, но в чужой стране всякое случается. Шкофья Лока - маленький и уютный городок со своим шармом и историей. Наталья сама живет в этом городе и поэтому лучше рассказчика для этой экскурсии будет сложно найти. Всем рекомендую не опаздывать на экскурсии и не спеша насладиться этой замечательной экскурсией!

  • М
    Михаил
    10 января 2020
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Наталья провела очень хорошую, сбалансированную экскурсию, очень ей благодарны!

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Любляне в июле 2024
Сейчас в Любляне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Любляне (Словения 🇸🇮) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 49 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словении. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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