Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Более половины тысячелетия ртутный рудник в Идрии имел важнейшее значение для всего мира. Идрия являлась второй крупнейшой шахтой в мире (первое место занял Альмаден). Спуститесь в подземелье города — в рудник Антониев ров (Аntonijev rov), где, возможно, вам посчастливится встретить пещерного гнома Прекмандельца! С работой в шахтах, а также жизнью в них и над ними вы познакомитесь поближе, посетив Городской музей 🖼 Идрия расположившийся в замке Геверкенегг, в котором наряду с шахтерским наследием представлена широкая коллекция горных пород и минералов и идрийские кружева. Жизнь Идрии неразрывно связана с природой, особенно с водой. Посетите Краеведческий парк 🌳 реки Верхняя Идрийца, Вас очаруют высокие речные барьеры для лесосплава по реке — клавжи (klavže). Таинство дикой природы вы сможете ощутить рядом с Диким озером (Divje jezerо), природной достопримечателностей. На конце попробуйте идрийские жликрофы — первое словенское национальное блюдо, получившее европейский сертификат гарантированной традиционной неповторимости. Доплата: рудник Антониев ров 9 € / чел, музей Геверкенегг 3, 5 € / челДень и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, по договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении.