Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €200 за человека

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Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Более половины тысячелетия ртутный рудник в Идрии имел важнейшее значение для всего мира. Идрия являлась второй крупнейшой шахтой в мире (первое место занял Альмаден). Спуститесь в подземелье города — в рудник Антониев ров (Аntonijev rov), где, возможно, вам посчастливится встретить пещерного гнома Прекмандельца! С работой в шахтах, а также жизнью в них и над ними вы познакомитесь поближе, посетив Городской музей 🖼 Идрия расположившийся в замке Геверкенегг, в котором наряду с шахтерским наследием представлена широкая коллекция горных пород и минералов и идрийские кружева. Жизнь Идрии неразрывно связана с природой, особенно с водой. Посетите Краеведческий парк 🌳 реки Верхняя Идрийца, Вас очаруют высокие речные барьеры для лесосплава по реке — клавжи (klavže). Таинство дикой природы вы сможете ощутить рядом с Диким озером (Divje jezerо), природной достопримечателностей. На конце попробуйте идрийские жликрофы — первое словенское национальное блюдо, получившее европейский сертификат гарантированной традиционной неповторимости. Доплата: рудник Антониев ров 9 € / чел, музей Геверкенегг 3, 5 € / челДень и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, по договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия
Идрия — UNESCO техническое наследие, природа и традиция кружева, авто-пешеходная экскурсия

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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