Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Любляна — столица ⭐️ Словении, расположена в центральной части страны, между Альпами и Средиземным морем. Город 🏙️ раскинулся на берегах реки Любляницы и вокруг Люблянского холма. Это небольшая, но очень красивая европейская столица, известная своим историческим наследием, в первую очередь как город гуманных " карманных» размеров, что очень удобно для туристов во время обзорных экскурсий.

Несмотря на модернизацию, Любляне удалось сохранить и старое средневековое городское ядро, расположенное вокруг холма с Люблянским замком — главной достопримечательностью 🏛️ города, и наследие времен архитектурных стилей барроко и венского сециссиона, и многочисленные романтические мосты через реку Любляницу. Исторический центр города в настоящее время является полностью пешеходной зоной. Многочисленные кафе и ресторанчики вдоль реки располагают к отдыху и заражают средиземноморской непринужденностью, так свойственной жителям Любляны.

Прогулка по центру Любляны займет 2–3 часа, мы пройдем по трем центральным площадям города. Я познакомлю Вас с тремя визитными карточками города: Люблянский замок 🏰, Тромостовье- ансамбль трех мостов через реку Любляницу и мост Дракона, который является символом города. Мы встретим на пути Урсулинскую церковь ⛪ Святой Троицы, Францинсканскую церковь Явления Девы Марии, а также Кафедральный собор и Епископский дворец. Экскурсия ⛳ будет насыщена историческими фактами, легендами и рассказами о самых выдающихся словенцах, оставивших след в истории 📖 Любляны и целого словенского народа.

По желанию можно подняться на фуникулере на Люблянский замок, посмотреть виртуальный фильм 🎥 об истории замка от его основания до наших дней (12 минут с аудио наушниками на русском языке), сделать отменные панорамные фоторгафии видов города, открывающихся с Люблянского холма.

Мы заглянем в магазин сувениров, в котором представлено все традициональное и декоративное творчество Словении. Я как местный житель дам ценные советы, «куда в Любляне еще можно сходить, что еще можно посмотреть, где что купить и где продегустировать словенскую кухню».