Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Любляна — столица Словении.

Обзорная пешеходная экскурсия.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €75 за человека

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Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.
Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.
Любляна — столица ⭐️ Словении, расположена в центральной части страны, между Альпами и Средиземным морем. Город 🏙️ раскинулся на берегах реки Любляницы и вокруг Люблянского холма. Это небольшая, но очень красивая европейская столица, известная своим историческим наследием, в первую очередь как город гуманных " карманных» размеров, что очень удобно для туристов во время обзорных экскурсий.
Несмотря на модернизацию, Любляне удалось сохранить и старое средневековое городское ядро, расположенное вокруг холма с Люблянским замком — главной достопримечательностью 🏛️ города, и наследие времен архитектурных стилей барроко и венского сециссиона, и многочисленные романтические мосты через реку Любляницу. Исторический центр города в настоящее время является полностью пешеходной зоной. Многочисленные кафе и ресторанчики вдоль реки располагают к отдыху и заражают средиземноморской непринужденностью, так свойственной жителям Любляны.
Прогулка по центру Любляны займет 2–3 часа, мы пройдем по трем центральным площадям города. Я познакомлю Вас с тремя визитными карточками города: Люблянский замок 🏰, Тромостовье- ансамбль трех мостов через реку Любляницу и мост Дракона, который является символом города. Мы встретим на пути Урсулинскую церковь ⛪ Святой Троицы, Францинсканскую церковь Явления Девы Марии, а также Кафедральный собор и Епископский дворец. Экскурсия ⛳ будет насыщена историческими фактами, легендами и рассказами о самых выдающихся словенцах, оставивших след в истории 📖 Любляны и целого словенского народа.
По желанию можно подняться на фуникулере на Люблянский замок, посмотреть виртуальный фильм 🎥 об истории замка от его основания до наших дней (12 минут с аудио наушниками на русском языке), сделать отменные панорамные фоторгафии видов города, открывающихся с Люблянского холма.
Мы заглянем в магазин сувениров, в котором представлено все традициональное и декоративное творчество Словении. Я как местный житель дам ценные советы, «куда в Любляне еще можно сходить, что еще можно посмотреть, где что купить и где продегустировать словенскую кухню».
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.
Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.
Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.
Любляна — столица Словении. Обзорная пешеходная экскурсия.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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