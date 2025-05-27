Мои заказы

Тропа Свободы – экскурсии в Бостоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Тропа Свободы» в Бостоне на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
22 июл в 10:00
23 июл в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
7 июл в 11:00
8 июл в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Бостон по любви
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2025
    Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
    Хотя Тропу Свободы прошли с Алёной месяц назад, и сейчас очень сильны впечатления! Впечатления оставляет визуальный ряд, конечно, но, наверно, ценнее
    читать дальше

    увиденного услышанное… Чего уж таить, история США преподавалась в школе кратко и бегло. И, возможно поэтому, в русскоязычном мире американцы воспринимаются как чудаки, если не сказать грубее… Ценность данной экскурсии не только в превосходном изложении исторического материала, но и в культурном, и философском переосмыслении моментов появления в мире новой великой страны и процессов создания новой "нации" - американцев. Нам очень повезло, что экскурсия была практически в самом начале путешествия по США, потому что без знаний и впечатлений бережно предложенных Алёной, мы ничего бы и не поняли про эту страну.

  • Д
    Дмитрий
    21 апреля 2025
    Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
    Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой. Бостон — невероятно красивый и атмосферный город, в котором история буквально оживает на каждом шагу. Благодаря Алене мы увидели его с самой лучшей стороны.
    Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душойБольшое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душойБольшое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душойБольшое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой
  • О
    Ольга
    18 апреля 2025
    Знакомьтесь, Бостон
    Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗
  • И
    Ирит
    26 октября 2024
    Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
    Алена, большое спасибо за очень яркий и глубокий исторический экскурс в прошлое Бостона и прекрасно проведённое время. Всё было очень познавательно, интересно, профессионально, вкусно и со вкусом!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Вас нашим друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Тропа Свободы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бостоне
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
  2. Знакомьтесь, Бостон
  3. Бостон по любви
Какие места ещё посмотреть в Бостоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Мемориал жертвам Холокоста
Сколько стоит экскурсия по Бостону в июле 2025
Сейчас в Бостоне в категории "Тропа Свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 350. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бостоне (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Тропа Свободы», 13 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь