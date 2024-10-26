Пешие экскурсии-прогулки в Бостоне с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Бостоне на русском языке, цены от $310. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Пешая
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
2 апр в 10:00
5 апр в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей и особенностями одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
2 апр в 11:00
5 апр в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Boston Common
Завтра в 11:00
27 мар в 11:00
от $310 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирит
    26 октября 2024
    Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
    Алена, большое спасибо за очень яркий и глубокий исторический экскурс в прошлое Бостона и прекрасно проведённое время. Всё было очень познавательно, интересно, профессионально, вкусно и со вкусом!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Вас нашим друзьям и знакомым.
  • А
    Ася
    11 августа 2024
    Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
    Все было очень интересно. Наш гид предложила несколько дополнительных альтернативных маршрутов, что было встречено группой очень позитивно:). Спасибо большое за интересную экскурсию.
  • A
    Anastasija
    1 июля 2024
    Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
    Спасибо огромное Алене за увлекательное знакомство с Бостоном. Экскурсия интересная, познавательная, а Алена замечательный гид, знающий и любящий свой город.
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    Помимо экскурсии, Алена подсказала хорошие рестораны, сориентировала, где можно самостоятельно погулять и прислала еще много полезной информации по нашему дальнейшему маршруту.

  • А
    Алена
    23 июня 2024
    Прогулка по историческому кампусу Гарварда
    Большое спасибо Алене за объемную, познавательную и незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид. Благодаря Алене мы узнали много нового о Гарварде.
  • В
    Виталина
    23 декабря 2023
    Прогулка по историческому кампусу Гарварда
    Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины. Мне кажется,Алена прекрасно подстраивается под жизненный ритм заказчиков и поэтому время экскурсии пролетает очень незаметно и интересно Однозначно рекомендую
    Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины

Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бостону в марте 2025
Сейчас в Бостоне в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 350. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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