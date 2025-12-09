Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
«Познакомитесь со структурой университета и его финансовой системой»
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
«Это идеальный маршрут для знакомства или для тех, кто хочет увидеть Бостон под новым углом — без скучных дат, но с душой и красивыми видами»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
«А ещё познакомитесь с современными скульптурами «Объятие» и «Ослик»»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бостоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бостоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бостону в декабре 2025
Сейчас в Бостоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Бостона нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бостоне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке