Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Прогулка по историческому кампусу Гарварда Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира Начало: У станции метро Harvard «Познакомитесь со структурой университета и его финансовой системой» $350 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Мини-группа до 4 чел. Бостон по любви Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него Начало: У входа в Boston Common «Это идеальный маршрут для знакомства или для тех, кто хочет увидеть Бостон под новым углом — без скучных дат, но с душой и красивыми видами» Расписание: ежедневно в 10:00 $150 за человека Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Бостон Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города Начало: В парке Бостон-Коммон «А ещё познакомитесь с современными скульптурами «Объятие» и «Ослик»» $310 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Бостона

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Бостоне Самое главное Мемориал жертвам Холокоста 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Бостону в декабре 2025 Сейчас в Бостоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

