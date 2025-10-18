Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
«На этой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, прогуляетесь по паркам и набережным»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
«Во время прогулки вы познакомитесь с его историей, архитектурой и современной жизнью»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
«Познакомитесь с терруаром и традициями региона»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Билеты
Чикагский институт искусств
Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов
Начало: У Института искусств
«На 2-м этаже познакомитесь с американским, европейским декоративным искусством и одной из крупнейших коллекцией импрессионистов в мире»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$62 за билет
Аудиогид
Музей науки и промышленности: аудиоэкскурсия
Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей
Начало: У Музея науки и промышленности
«Познакомитесь с впечатляющей коллекцией поездов, автомобилей и самолётов, а также услышите историю знаменитой подводной лодки U-505»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman18 октября 2025Роман отличный гид и рассказчик. Знает множество интересных фактов и историй о Чикаго и его обитателях. Экскурсия получилась очень живой, захватывающей. Ночной Чикаго прекрасен, хочется вернуться и еще раз пройти, но уже днем.
- ДДмитрий18 октября 2025Спасибо Роману за классное время для нас! За десертом вернулись на следующий день 👍👍👍
- ВВиталий7 октября 2025Нам очень повезло в Чикаго с гидом. Роман очень интересно рассказывал про город, про страну. Отличный гид!!! Всем рекомендую, не пожалеете!!!
- ААнна28 августа 2025Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
- ААкмаль18 августа 2025Очень поздно пишу отзыв, но все же прогулка с Романом по Чикаго была очень интересная. Мы гуляли в ноябре месяце.
- ААлексей15 августа 2025Роман провел замечательную экскурсию! Всем членам нашей семьи понравилась содержание и подача информации. Остались только хорошие впечатления от Чикаго! Спасибо большое Роману!! Рекомендую всем.
- ОООО22 июля 2025Спасибо Роману, за отличную экскурсию по Чикаго! Туристы в восторге!
- ААндрей21 июля 2025Роман - это целая книга с интересными историями о Чикаго, об архитектуре и жителях города.
Кроме того, Роман - байкер, что
- ЕЕлена18 июня 2025Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
- ЕЕкатерина6 июня 2025Очень интересный тур с авторской программой. Роман расскажет вам историю Чикаго и покажет места, которые до сих пор сохранили атмосферу Чикаго 1920-1930 гг.
- ЛЛенар28 мая 2025Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
- PPavel18 мая 2025Очень понравилась прогулка с Романом по Чикаго и его увлеченные рассказы про историю зданий! 100% будем рекомендовать всем друзьям. Вообще, город воспринимается по другому, когда о нем рассказывает человек, живущий тут 33 года.
- ВВиталий13 мая 2025Замечательная прогулка от человека влюбленного в Чикаго)
- ММарина23 апреля 2025Роман очень увлекательно рассказывает! Трем поколениям нашей семьи было интересно слушать, а это о многом говорит! Спасибо большое!
- ВВадим19 апреля 2025Хочется поблагодарить Романа за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы отлично провели время — было интересно, познавательно и при этом легко.
- ДДмитрий25 ноября 2024Все было интересно и не пресно!
- ЛЛариса7 октября 2024Очень рекомендуем тур с Романом. Интересно и познавательно. Роман очень много знает о городе, его истории, и вообще о США!! Просто класс!!!
- ООлег11 сентября 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, множество интересных фактов, спасибо Роману за положительные эмоции! С Вами было приятно провести время!
- ООльга9 сентября 2024Отличная экскурсия. Много интересной информации. Время пролетело очень быстро. Хотелось еще гулять по городу в сопровождении Романа- интересного рассказчика.
- ИИгорь24 августа 2024Роман замечательный гид и увлекательный рассказчик, показал нам замечательный город Чикаго! Рассказал много интересных фактов, показал исторические здания, полностью удовлетворил наш интерес и ответил на все вопросы! С радостью, рекомендуем Романа всем интересующимся туристам!
