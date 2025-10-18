R Roman Чикаго - родина небоскрёбов Роман отличный гид и рассказчик. Знает множество интересных фактов и историй о Чикаго и его обитателях. Экскурсия получилась очень живой, захватывающей. Ночной Чикаго прекрасен, хочется вернуться и еще раз пройти, но уже днем.

Д Дмитрий Чикаго - родина небоскрёбов Спасибо Роману за классное время для нас! За десертом вернулись на следующий день 👍👍👍

В Виталий Чикаго - родина небоскрёбов Нам очень повезло в Чикаго с гидом. Роман очень интересно рассказывал про город, про страну. Отличный гид!!! Всем рекомендую, не пожалеете!!!

А Анна Добро пожаловать в Чикаго читать дальше или офисного здания, которое хранит удивительные шедевры периода конца 19 - начала 20 века. Сам Чикаго очень понравился. Оксане огромное спасибо, что подсветила то, что сами бы навряд ли увидели. Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля

А Акмаль Чикаго - родина небоскрёбов читать дальше Во втрой половине дня пошел дождь, но он не помешал нашему настроению потому что было очень интересно слушать рассказы Романа про Чикаго. Спасибо! Очень поздно пишу отзыв, но все же прогулка с Романом по Чикаго была очень интересная. Мы гуляли в ноябре месяце.

А Алексей Чикаго - родина небоскрёбов Роман провел замечательную экскурсию! Всем членам нашей семьи понравилась содержание и подача информации. Остались только хорошие впечатления от Чикаго! Спасибо большое Роману!! Рекомендую всем.

О ООО Чикаго - родина небоскрёбов Спасибо Роману, за отличную экскурсию по Чикаго! Туристы в восторге!

Спасибо, было классно! Роман - это целая книга с интересными историями о Чикаго, об архитектуре и жителях города.Кроме того, Роман - байкер, что

Е Елена Добро пожаловать в Чикаго Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.

Е Екатерина Чикаго - родина небоскрёбов Очень интересный тур с авторской программой. Роман расскажет вам историю Чикаго и покажет места, которые до сих пор сохранили атмосферу Чикаго 1920-1930 гг.

Л Ленар Добро пожаловать в Чикаго Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!

P Pavel Чикаго - родина небоскрёбов Очень понравилась прогулка с Романом по Чикаго и его увлеченные рассказы про историю зданий! 100% будем рекомендовать всем друзьям. Вообще, город воспринимается по другому, когда о нем рассказывает человек, живущий тут 33 года.

В Виталий Чикаго - родина небоскрёбов Замечательная прогулка от человека влюбленного в Чикаго)

М Марина Чикаго - родина небоскрёбов Роман очень увлекательно рассказывает! Трем поколениям нашей семьи было интересно слушать, а это о многом говорит! Спасибо большое!

В Вадим Чикаго - родина небоскрёбов читать дальше Роман очень глубоко знает город, умеет рассказывать живо и увлекательно, а также с юмором. Он смог учесть наши интересы, ответил на все вопросы и показал не только знаковые места, но и уютные уголки, которые мы бы точно не нашли сами. Благодаря Роману Чикаго раскрылся для нас с новой стороны — теплой, живой и запоминающейся. Рекомендуем от всей души! Хочется поблагодарить Романа за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы отлично провели время — было интересно, познавательно и при этом легко.

Д Дмитрий Чикаго - родина небоскрёбов Все было интересно и не пресно!

Л Лариса Чикаго - родина небоскрёбов Очень рекомендуем тур с Романом. Интересно и познавательно. Роман очень много знает о городе, его истории, и вообще о США!! Просто класс!!!

О Олег Чикаго - родина небоскрёбов Экскурсия прошла на одном дыхании, множество интересных фактов, спасибо Роману за положительные эмоции! С Вами было приятно провести время!

О Ольга Чикаго - родина небоскрёбов Отличная экскурсия. Много интересной информации. Время пролетело очень быстро. Хотелось еще гулять по городу в сопровождении Романа- интересного рассказчика.