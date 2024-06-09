1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Каньон Зайон
Начало: Ваш отель
«Сам каньон Зайон был образован еще в доисторические времена бурной рекой Верджин, поэтому он очень глубокий, извилистый и временами невероятно узкий»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $780 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Гранд каньон
Начало: Ваш отель
«Это восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $820 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки Гранд Каньона»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни
Начало: От вашего отеля
«Красивые песчаные дюны (Eureka Dunes, Mesquite Flat Dunes) и скалистые каньоны: Золотой каньон/ ущелье Гауэр (Golden Canyon/Gower Gulch)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Каньоны»
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