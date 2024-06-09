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1 чел. По популярности Индивидуальная 8 часов Каньон Зайон Начало: Ваш отель «Сам каньон Зайон был образован еще в доисторические времена бурной рекой Верджин, поэтому он очень глубокий, извилистый и временами невероятно узкий» Расписание: Ежедневно от $ 780 за всё до 3 чел. Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Гранд каньон Начало: Ваш отель «Это восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо» Расписание: Ежедневно от $ 820 за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты Начало: У вашего отеля «Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки Гранд Каньона» $ 750 за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни Начало: От вашего отеля «Красивые песчаные дюны (Eureka Dunes, Mesquite Flat Dunes) и скалистые каньоны: Золотой каньон/ ущелье Гауэр (Golden Canyon/Gower Gulch)» $ 750 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Лас-Вегаса

Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Каньоны»

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