Алексей Г. проводит ещё 2 экскурсии

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Каньон Зайон

Алексей Г.
Алексей Г. – Гид из Ласа-Вегаса
Национальный парк 🌳 «Зайон» знаменит своими скалами невероятной причудливой формы: за миллионы лет вода и ветер превратили образования из податливого песчаника в башни, шпили или даже арки.
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Каньон Зайон
Каньон Зайон
Национальный парк 🌳 «Зайон» знаменит своими скалами невероятной причудливой формы: за миллионы лет вода и ветер превратили образования из податливого песчаника в башни, шпили или даже арки. Дорога, с которой мы начнем наше путешествие, обрамлена этими грандиозными каменными изваяниями, нередко имеющими названия столь же необычные, как и их форма: Большой белый трон, Двор Патриархов, Крыша замка, Орган, Приземление ангелов, Каньон эхо. Сам каньон Зайон был образован еще в доисторические времена бурной рекой Верджин, поэтому он очень глубокий, извилистый и временами невероятно узкий.
Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы преодолеть путь в пять километров до природной обзорной площадки «Высадка Ангела». Любители фотографии 📸 также здесь частые гости: многие утверждают, что Зайон — самый живописный парк штата Юта, превосходящий даже Брайс Каньон и Парк арки. Действительно, сказочное сочетание каскадных водопадов, зелени лесов и величественных скальных образований оставляют неизгладимое впечатление, неспроста «зайон» в переводе означает «пристанище богов».
Что входит
  • Услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Каньон Зайон
Каньон Зайон

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Г.
Алексей Г.
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