Алексей Г. проводит ещё 2 экскурсии

Национальный парк 🌳 «Зайон» знаменит своими скалами невероятной причудливой формы: за миллионы лет вода и ветер превратили образования из податливого песчаника в башни, шпили или даже арки. Дорога, с которой мы начнем наше путешествие, обрамлена этими грандиозными каменными изваяниями, нередко имеющими названия столь же необычные, как и их форма: Большой белый трон, Двор Патриархов, Крыша замка, Орган, Приземление ангелов, Каньон эхо. Сам каньон Зайон был образован еще в доисторические времена бурной рекой Верджин, поэтому он очень глубокий, извилистый и временами невероятно узкий.

Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы преодолеть путь в пять километров до природной обзорной площадки «Высадка Ангела». Любители фотографии 📸 также здесь частые гости: многие утверждают, что Зайон — самый живописный парк штата Юта, превосходящий даже Брайс Каньон и Парк арки. Действительно, сказочное сочетание каскадных водопадов, зелени лесов и величественных скальных образований оставляют неизгладимое впечатление, неспроста «зайон» в переводе означает «пристанище богов».