Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

Это восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо. Вас ждет подъем на консольный стеклянный мост в форме подковы «Skywalk», являющийся настоящим чудом инженерной мысли: его стены и пол изготовлены из прозрачнейшего стекла. Этим и обусловлено название «Skywalk». Чувства от вида крутых обрывов, от бездны под ногами добавят адреналина любителям острых ощущений.

Помимо всего прочего, вы сможете познакомиться с культурой и традициями индейцев племени Уалапаи, чья территория занимает практически всю западную часть Гранд Каньона.