Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия в Гранд каньон

Алексей Х.
Алексей Х. – Гид из Ласа-Вегаса
Это восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо.
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Экскурсия в Гранд каньон
Экскурсия в Гранд каньон
Это восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо. Вас ждет подъем на консольный стеклянный мост в форме подковы «Skywalk», являющийся настоящим чудом инженерной мысли: его стены и пол изготовлены из прозрачнейшего стекла. Этим и обусловлено название «Skywalk». Чувства от вида крутых обрывов, от бездны под ногами добавят адреналина любителям острых ощущений.
Помимо всего прочего, вы сможете познакомиться с культурой и традициями индейцев племени Уалапаи, чья территория занимает практически всю западную часть Гранд Каньона.
Что входит
  • Услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
  • билеты
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Экскурсия в Гранд каньон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Х.
Алексей Х.
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