Алексей Г. проводит ещё 2 экскурсии

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Дикий-дикий Запад

Алексей Г.
Алексей Г. – Гид из Ласа-Вегаса
Приглашаю Вас вместе со мной отправиться в прошлое — во времена Дикого Запада!
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Дикий-дикий Запад
Дикий-дикий Запад
Приглашаю Вас вместе со мной отправиться в прошлое — во времена Дикого Запада! Лучшего места, чем каньон Эльдорадо, находящийся на юге штата Невада и всего в 45 минутах езды от Лас-Вегаса, для этого не найти. Здесь Вас ждет прогулка 👣 по одному из самых первых и богатых золотых рудников, увлекательный рассказ о жизненном укладе тех времен, том беззаконии и перестрелках, лихорадочной работе шахтеров, силившихся найти золото в пустыне, и таинственные истории 📖 о привидениях, которых часто замечают в местных шахтах.
Что входит
  • Услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
  • билеты
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Дикий-дикий Запад

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Г.
Алексей Г.
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