Алексей Г. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю Вас вместе со мной отправиться в прошлое — во времена Дикого Запада! Лучшего места, чем каньон Эльдорадо, находящийся на юге штата Невада и всего в 45 минутах езды от Лас-Вегаса, для этого не найти. Здесь Вас ждет прогулка 👣 по одному из самых первых и богатых золотых рудников, увлекательный рассказ о жизненном укладе тех времен, том беззаконии и перестрелках, лихорадочной работе шахтеров, силившихся найти золото в пустыне, и таинственные истории 📖 о привидениях, которых часто замечают в местных шахтах.