Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Примечание. На смотровой площадке Skywalk запрещено пользоваться фото и видео-камерами. Для временного хранения предусмотрены бесплатные камеры хранения.
Экскурсия на смотровую площадку Skywalk на вертолете 🚁 и лодке ⚓ объединяет три самые популярные туристические достопримечательности 🏛️ на западном краю Гранд-Каньона. Гости могут насладиться экскурсией на вертолете от Лас-Вегаса над дамбой Гувера, озером Мид, а затем посадка прямо на дно Гранд-Каньона. Вас уже ждет понтонная лодка, на которой вы проплывете по могучей реке Колорадо. С реки, которая является самой низкой точкой каньона, открывается завораживающий вид, позволяющий оценить его колоссальные размеры. По возвращению с реки гости вновь садятся в вертолет, подлетают к краю и видят еще один уникальный вид на Гранд-Каньон возле всемирно известного моста SkyWalk. Фото на память включено.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.