Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Лас-Вегас. Вертолётная Экскурсия на Гранд-Каньон №3. С посадкой на дне Каньона.

Гид S.
Гид S. – Гид из Ласа-Вегаса
Лас-Вегас.

Вертолётная Экскурсия на Гранд-Каньон №3.

С посадкой на дне Каньона.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $621 за человека

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Лас-Вегас. Вертолётная Экскурсия на Гранд-Каньон №3. С посадкой на дне Каньона.

В стоимость включено:

  • Примечание. На смотровой площадке Skywalk запрещено пользоваться фото и видео-камерами. Для временного хранения предусмотрены бесплатные камеры хранения.
  • Экскурсия на смотровую площадку Skywalk на вертолете 🚁 и лодке ⚓ объединяет три самые популярные туристические достопримечательности 🏛️ на западном краю Гранд-Каньона. Гости могут насладиться экскурсией на вертолете от Лас-Вегаса над дамбой Гувера, озером Мид, а затем посадка прямо на дно Гранд-Каньона. Вас уже ждет понтонная лодка, на которой вы проплывете по могучей реке Колорадо. С реки, которая является самой низкой точкой каньона, открывается завораживающий вид, позволяющий оценить его колоссальные размеры. По возвращению с реки гости вновь садятся в вертолет, подлетают к краю и видят еще один уникальный вид на Гранд-Каньон возле всемирно известного моста SkyWalk. Фото на память включено.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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