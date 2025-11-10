Мои заказы

Экскурсия в Сан-Диего

Погрузитесь в атмосферу Сан-Диего, наслаждаясь его природными красотами и историческими достопримечательностями. Незабываемое путешествие ждёт вас
"Неизведанный рай" - так называют Сан-Диего.

Путешествие включает посещение Ла-Хойи с её морскими котиками и пеликанов, прогулку по Проспекту, вид с горы Соледад и мемориал ветеранам. На полуострове Коронадо вы увидите знаменитый отель "Дель Коронадо" и шикарные пляжи. Даунтаун удивит историческим кварталом газовых фонарей и морским музеем. Бальбоа парк - сердце города, где можно насладиться архитектурой и природой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Потрясающие виды Ла-Хойи
  • 🏛 Исторический центр Даунтауна
  • 🏨 Знаменитый отель «Дель Коронадо»
  • 🚢 Уникальный морской музей
  • 🌳 Прогулка по Бальбоа парку
Что можно увидеть

  • Ла-Хойя
  • Проспект
  • Гора Соледад
  • Мемориал ветеранам
  • Отель «Дель Коронадо»
  • Квартал газовых фонарей
  • Морской музей
  • Бальбоа парк

Описание экскурсии

Ла-Хойя

Прибрежный район Ла-Хойя — удивительное место, где природа гармонично переплетается с городской жизнью. Здесь вы сможете насладиться зрелищем морских котиков, нежится на солнце на пляже, и наблюдать за пеликанами, парящими в небе.

Прогулявшись по главной улице «Проспект», которую иногда называют «местной Родео Драйв» из-за дорогих бутиков, картинных галерей, стильных отелей и ресторанов, вы почувствуете атмосферу уюта и роскоши.

Гора Соледад

Затем мы поднимемся на самую высокую точку города — гору Соледад. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живописными панорамными видами на город. Здесь также расположен мемориал ветеранам Сан-Диего. Стены, окружающие девятиметровый белый крест, украшены памятными досками, увековечивающими солдат, которые служили во время разных конфликтов.

Полуостров Коронадо

Продолжим наше путешествие к очаровательному полуострову Коронадо. Здесь находится знаменитый отель «Дель Коронадо», известный благодаря фильму «В джазе только девушки», который был снят здесь в 1959 году. Этот отель, построенный в 1888 году, окружён старинными особняками и яхтами, а белоснежные пляжи создают атмосферу уединения и комфорта.

Даунтаун

Исторический центр, с его увлекательными театрами, ночными клубами и невероятным разнообразием ресторанов, расположен в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Прогулка по набережной подарит вам множество красивых видов, включая статую «Безоговорочная капитуляция», изображающую моряка и медсестру, а также морской музей с известными судами, такими как парусник «Звезда Индии», советская подводная лодка В-39 и авианосец Мидуэй.

Бальбоа Парк

Наша экскурсия из Лос-Анджелеса в Сан-Диего обязательно будет проходить через Бальбоа Парк, душу и сердце города! Парк напоминает старинный испанский город и был создан для выставки Панама-Калифорния в 1915-1916 годах. С тех пор он стал излюбленным местом для отдыха местных жителей и туристов.

Мы прогуляемся по его тенистым аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и откроем для себя самые укромные уголки этого уникального места!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ла-Хойя
  • Полуостров Коронадо
  • Даунтаун
  • Бальбоа парк
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

