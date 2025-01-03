8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
13 янв в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
35 минут 24 секунды
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет над Лос-Анджелесом
Испытайте незабываемые эмоции, наслаждаясь видами Лос-Анджелеса с высоты. Полет на моноплане Cirrus SR20 - это уникальный шанс увидеть город с нового ракурса
Начало: Ваш отель
«Полёт сопровождается приятной музыкой в наушниках, а из окон открываются потрясающие виды на дневной, ночной город или город на закате солнца»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:00
13 янв в 09:00
от $493 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Сан-Диего
Погрузитесь в атмосферу Сан-Диего, посещая Ла-Хойя, Коронадо и исторический центр. Уникальные виды и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: Ваш отель
«Даунтаун Исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля»
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
13 янв в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 января 2025Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
- ИИгорь11 августа 2024Алексей, замечательный гид на большой, красивой и комфортабельной машине, обладающий богатым опытом и знаниями о развитии этого фантастического города. Мы
- ВВалерия4 августа 2024Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в январе 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 493 до 880. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», 6 ⭐ отзывов, цены от $493. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март