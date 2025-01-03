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Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$693
$815 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$550 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 января 2025Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
- ЕЕлена28 ноября 2024В Лос Анджелесе у меня был один единственный день, проездом, решила взять экскурсию, так как увидеть что-то в таком огромном
- ННарэ17 октября 2024Спасибо большое за отлично проведенный день! Нам безумно понравилось, знакомство с Лос Анджелесом прошло на ура)
- ТТатьяна15 октября 2024Экскурсия превзошла все ожидания. Влад-великолепный рассказчик с невероятным кругозором, который на самом деле помог нам понять Лос-Анджелес за один день.
- ИИгорь11 августа 2024Алексей, замечательный гид на большой, красивой и комфортабельной машине, обладающий богатым опытом и знаниями о развитии этого фантастического города. Мы
- ВВалерия4 августа 2024Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Родео-драйв»
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