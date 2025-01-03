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мегаполисе, не ориентируясь, не зная совершенно города, трудно. И осталась очень довольна!!! За один день узнала и увидела совершенно разные районы - городки из которых состоит этот удивительный город, подчас совершенно неожиданные места. Мне было интересно, комфортно, спокойно, Влад много рассказывал и о городе, и о жизни в стране. Большое спасибо! Успехов Вам, новых интересных проектов, непроходящего творчества!!!