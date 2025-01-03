Родео-драйв – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 4 экскурсии в категории «Родео-драйв» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $380, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
10 часов
-
15%
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$693$815 за всё до 4 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$380 за экскурсию
Лос-Анджелес + Санта-Моника
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$550 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
    читать дальше

    помогли в решении нестандартной ситуации! Это вообще не входило в обязанности Алексея и Александра. Саму экскурсию рекомендуем ОЧЕНЬ! День получился насыщенным, но поскольку Александр провез нас по всем «вкусным» местам на очень комфортабельной машине, то это получилось совсем не утомительно. Разговор был в форме диалога. Фото роскошные!

  • Е
    Елена
    28 ноября 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    В Лос Анджелесе у меня был один единственный день, проездом, решила взять экскурсию, так как увидеть что-то в таком огромном
    читать дальше

    мегаполисе, не ориентируясь, не зная совершенно города, трудно. И осталась очень довольна!!! За один день узнала и увидела совершенно разные районы - городки из которых состоит этот удивительный город, подчас совершенно неожиданные места. Мне было интересно, комфортно, спокойно, Влад много рассказывал и о городе, и о жизни в стране. Большое спасибо! Успехов Вам, новых интересных проектов, непроходящего творчества!!!

  • Н
    Нарэ
    17 октября 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Спасибо большое за отлично проведенный день! Нам безумно понравилось, знакомство с Лос Анджелесом прошло на ура)
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Экскурсия превзошла все ожидания. Влад-великолепный рассказчик с невероятным кругозором, который на самом деле помог нам понять Лос-Анджелес за один день.
    читать дальше

    Заказав эту экскурсию, мы просто сорвали Джек-пот! Большое спасибо Владу не только за экскурсию, но и за ответы на все вопросы, за очень приятное живое общение. ❤️

  • И
    Игорь
    11 августа 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Алексей, замечательный гид на большой, красивой и комфортабельной машине, обладающий богатым опытом и знаниями о развитии этого фантастического города. Мы
    читать дальше

    посетили самые интересные места, лучшие и редкие фото-точки, это очень важно, так как Алексей знает то что, не знают большинство туристов. С Алексеем город открылся нам заново, мы узнали много нового и сделали великолепные фотографии! Все остались очень довольны! Алексей, спасибо ещё раз за увлекательную экскурсию и помощь в аренде авто! Рекомендуем Алексея 100%!

  • В
    Валерия
    4 августа 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Родео-драйв»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Понять Лос-Анджелес за один день
  2. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
  3. Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
  4. Лос-Анджелес + Санта-Моника
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Голливудская аллея славы
  3. Музей мадам Тюссо
  4. Голливудский бульвар
  5. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в апреле 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Родео-драйв" можно забронировать 4 экскурсии от 380 до 780 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Родео-драйв», 57 ⭐ отзывов, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь