Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия «№ 2» — ярчайшая жемчужина среди наших вертолетных экскурсий и поэтому самая популярная. Во время этой вертолетной экскурсии 🧭 вы с высоты птичьего полета насладитесь завораживающими видами дамбы Гувера, озера Мид и, конечно же, Гранд-Каньона. Кроме этого, данная экскурсия ⛳ включает приземление на дне каньона на частное плато, с которого открывается обзор реки Колорадо. Здесь гости насладятся легким обедом и освежающими напитками в окружении вдохновляющего и величественного Гранд-Каньона. Это на самом деле уникальный и ни с чем не сравнимый опыт! На обратном пути гости пролетают над знаменитой улицей Лас-Вегаса Стрип и могут с воздуха полюбоваться на ее мега-курорты.
Возможно совершить данное путешествие на закате.
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.