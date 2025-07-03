Индивидуальная
до 1 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$850 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - по следам знаменитостей
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Лос-Анджелесу, чтобы увидеть, где живут и работают ваши любимые звезды. Уникальный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$450 за экскурсию
Водная прогулка
Лос-Анджелес + прогулка на яхте
Погрузитесь в атмосферу роскоши Лос-Анджелеса! Прогулка на яхте, Беверли-Хиллз и Голливуд оставят незабываемые впечатления. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$3313 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Вертолетный тур над Лос-Анджелесом
Откройте для себя Лос-Анджелес с высоты птичьего полета, наслаждаясь захватывающими видами и яркими впечатлениями
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$660 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Полет над Лос-Анджелесом
Испытайте незабываемые эмоции, наслаждаясь видами Лос-Анджелеса с высоты. Полет на моноплане Cirrus SR20 - это уникальный шанс увидеть город с нового ракурса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$493 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Гриффит-парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в июле 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Гриффит-парк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 450 до 3313.
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Гриффит-парк», цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь