Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Если судьба закинула вас в Калифорнию, но все известные места уже осмотрены, от приличных и вежливых американцев вы с непривычки уже немного устали, а в запасе у вас еще осталась пара дней, добавьте себе в «Маргариту» немного перчика — езжайте на денек-другой в Мексику.

Любителем самотуризма, сообщу в начале своего повествования о том, что совершить данное путешествие в Мексику на арендованном в США автомобиле 🚘 — НЕВОЗМОЖНО. Автомобиль не может покидать территорию США.

Город Тихуана, расположенный прямо на границе Мексики с Соединенными Штатами, идеально подходит для взбадривающей экскурсии 🧭, способной насытить вас адреналином не хуже рафтинга или прыжка с тарзанки.

Многие россияне ассоциируют Мексику с рафинированным Канкуном. Однако все-таки Канкун — это анклав, и даже близлежащие территории полуострова Юкатан вряд ли позволят вам в полной мере прочувствовать атмосферу фильмов Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Другое дело — Тихуана.

Итак, представим себе, что мы бесстрашны, готовы к приключениям, знаем жизнь и чувствуем себя королями мира. Почему бы не сесть в машину и не проверить, насколько Тихуана может быть гостеприимной?

Сюрпризы начинаются прямо на границе. Русский человек привык, что при переезде из одного государства в другое, у него как минимум досконально проверяют все документы (паспорта/визы), а как максимум заставляют полностью вывернуть карманы. Однако при входе/въезде в Тихуану со стороны США вам никто не задаст ни одного вопроса — людей просто нет. Шлагбаум автоматический, а для пешеходных туристов предусмотрен металлический турникет, как при входе на стадион 🏟️. Крутится он, естественно, только в одну — мексиканскую — сторону.

Поворот турникета как будто включает машину времени. Стоит вам пройти по коридору, как вы проваливаетесь на 30 лет назад. Сразу же испаряются американские системность и педантичность, и навстречу устремляются десятки местных торговцев сувенирами, менял, таксистов и прочих шумных мексиканцев.

Цены на еду, алкоголь, сигареты, стриптиз и прочие сопутствующие удовольствия в несколько раз дешевле, чем в США. Доходит до того, что некоторые жители Сан-Диего в целях экономии переезжают жить в Тихуану, при этом каждое утро продолжая ездить на работу в офисы обратно в Штаты.

Со всех сторон вас атакуют ароматы вкуснейшего ароматного говяжьего тако, начос и жареной рыбы, а холодильники с холодной «Короной», кажется, научились ходить и окружают вас с целью взять в плен. В этом городе невозможно быть трезвым, ибо настоящая текила льется рекой, повсюду из дверей многочисленных баров доносится громкая музыка, улицы полны полуголых девиц сомнительной внешности. После безлюдных в ночное время суток Штатов в Тихуане чувствуется настоящая жизнь мегаполиса.

Постоянно мелькает белая форма матросов Тихоокеанского флота в обнимку сразу с несколькими женщинами. Проституция бьет ключом, ибо официально разрешена. Девушки начинают работать с 10 утра, дискотеки — с 12 утра. А стриптиз-бары с вероятностью в 99 процентов — это бордели. Зазывалы на каждом шагу, помимо своих прямых обязанностей, приторговывают наркотиками, совершенно не стесняясь стоящих рядом полицейских. Для цивилизованного человека все это выглядит довольно дико, особенно после пристойных (по крайней мере внешне) городов Соединенных Штатов. В общем и целом Тихуана очень напоминает Паттайю со своим специфическим «мужским» туризмом. Кому-то это нравится, кому-то нет, но по крайней мере на улице много народу, жизнь бурлит, и люди даже чему-то радуются.

В Тихуане огромное количество сувенирных лавок, продающих абсолютно все, чем славится Мексика. Пончо, сомбреро, гуарачи, национальные инструменты, магниты и, конечно, текила. Забудьте о текиле, которую вы знали и пили ранее. Упоминание об «Ольмеке» или «Саузе» вызовет у мексиканцев только скорбную усмешку, аналогичную снисходительному кивку шотландца при слове «Чивас». Настоящая текила практически не покидает пределов Мексики, в лучшем случае попадая в США. А если же вы решили произвести фурор на домашней мексиканской вечеринке в холодной России, захватите с собой текилу под маркой Reserve De La Familia. Такую текилу выдерживают в бочках до 30 лет. Каждая бутылка делается вручную, нумеруется и запечатывается воском. Самый известный вид такой текилы выпускается под брендом Jose Cuerva Reserve De La Familia. При этом стоимость такого шедевра — всего около 100 долл. за 750 мл. Жаль, что вывозить в Штаты можно не более литра на человека.

Удачной поездки, и пусть посещение Тихуаны запомнится на всю жизнь, сколько бы лет вам ни было! Все-таки оно того стоит.