Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Хотите пополнить копилку прекрасных незабываемых ощущений, вдохнуть воздух ночного города с запахом ресторанов, ночных клубов, энергией Стрипа и Голливуд бульвара, увидеть то, что скрывалось от любопытных глаз за ярким солнечным светом и обнажается в свете неоновых реклам и витрин магазинов. Лос-Анджелес издавна считался городом родоначальником рекламы и ночных развлечений, таким и остался …. Не верите? Давайте проверим вместе!