Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Покидая суетливый Лос-Анджелес, предавшись мечтам о встрече с лучшим городом для жизни, как считают сами американцы, мы ненадолго свернём со скоростного фривея, чтобы увидеть великолепное творение рук человеческих — Хрустальный собор (Crystal Cathedral).

Но уже скоро мы снова в пути и следующей нашей остановкой будет уже пригород Сан-Диего, маленький курортный городок Ла Хойя (La Jolla). Вы полюбуетесь причудливыми скалами, из которых океанский прибой сотворил настоящее природное произведение искусства. Прогуляетесь 👣 по набережной и познакомитесь с обитателями местных пляжей, морскими котиками, которые лениво греются на песчаных пляжах, а молодняк игриво плещется в прибрежных водах, а на уютных улицах городка расположились антикварные лавочки, художественные галереи, магазинчики и рестораны.

Ещё немного и мы уже в Сан-Диего, нас встречает Старый Город 🏙️ (Old Town). Здесь расположено оригинальное поселение Дикого Запада, где у Вас будет возможность погрузиться в историческое прошлое Калифорнии, побывать в банке и тюрьме, посетить музей 🖼 карет. А многочисленные аутентичные рестораны мексиканской кухни 🥧, с такой настоящей «Маргаритой», фахитос, начос и мексиканской гитарой, напомнят Вам о испано-мексиканском прошлом Калифорнии.

В нескольких милях южнее уже Downtown, эклектичный центр Сан-Диего, один из самых модных адресов в стране! Далее залив Сан-Диего с мостом над заливом Диего-Коронадо. Мы обязательно их увидим. Ну, и несомненно, мы побываем в самых знаковых местах города, таких как:

Квартал Газовых Фонарей (Gaslamp Quarter), эти 16, 5 кварталов — историческое сердце Сан-Диего, в начале прошлого века славившееся на всё побережье своими притонами, салунами, барами и публичными домами. Gaslamp Quarter и сегодня остается районом развлечений, ночной жизни, местом проведения фестивалей и других интересных мероприятий.

Маленькая Италия (Little Italy) — место проживания этнических итальянцев. Здесь всё говорит об Италии.

Прогуляемся по Бальбоа Парк 🌳 (Balboa Park). расположенный в нескольких минутах от центра города, известен, как один из самых романтичных и впечатляющих городских парков Соединенных Штатов. Это душа и сердце города! Balboa Park, самый большой городской парк культуры в США,

На набережной города мы встретим корабли из разных исторических эпох «Звезду Индии» старейший корабль в мире, который до сих пор остаётся на плаву, построен в 1863 году и ныне находящийся на вечном приколе USS Midway — самый первый тяжёлый американский авианосец, головной корабль типа «Мидуэй» вышедший на пенсию в 1992 году, побывав до этого в «Буре в пустыне»

Ну и корона, в прямом и переносном смысле, нашей экскурсии 🧭 Coronado Island & Hotel Del Coronado — Остров 🏝️ Коронадо и отель 🏨 «Дель Коронадо». Очаровательные улочки и прекрасные пляжи предлагают тихий спокойный отдых — в отличие от яркого и кипучего Даунтауна Сан-Диего, раскинувшегося на противоположной стороне залива. Коронадо связан с южной частью Сан-Диего живописным шоссе Silver Strand, проходящим мимо тихих лагун и нетронутых пляжей. Попасть на Коронадо можно и по мосту Coronado Bridge или на одном из паромов, отходящих из Даунтауна. А отель «Дель Коронадо» так и дышит историей 📖 кино 🎥 и не только.