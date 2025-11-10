Мои заказы

Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин

Путешествие по Санта-Барбаре и Солвангу с дегустацией вин. История, архитектура и вкус Калифорнии ждут вас
Эта экскурсия идеально сочетает в себе культурное наследие и гастрономические удовольствия.

Санта-Барбара, известная как «Американская ривьера», предлагает уникальные архитектурные достопримечательности, такие как испано-францисканская миссия и старейшее здание суда. Солванг, с его датским колоритом, очарует своими узкими улочками и европейской атмосферой.

Завершает путешествие дегустация изысканных калифорнийских вин в долине Санта-Инес, где более сорока виноградников создают неповторимый вкус региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Исторический центр Санта-Барбары
  • 🍷 Дегустация калифорнийских вин
  • 🏞 Прекрасные пейзажи долины Санта-Инес
  • 🇩🇰 Датская атмосфера Солванга
  • 🌅 Обзорная площадка с видом на город
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр Санта-Барбары
  • Испано-францисканская миссия
  • Старейшее здание суда
  • Улица Стейт
  • Пристань Стернс

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия в Санта-Барбару

Как показывает практика, эта экскурсия особенно любима туристами. Она сочетает в себе не только историю и колоритную архитектуру, но и прекрасные пейзажи с ароматом вина. Что может быть лучше такого отдыха?

Санта-Барбара

Первый город, куда мы с вами отправимся, — Санта-Барбара. Этот город, известный как «город арок и драм» благодаря знаменитому сериалу, также славится своим вторым названием — «Американская ривьера». Местные жители нередко сравнивают его с Лазурным берегом.

Во время экскурсии мы посетим:

  • Исторический центр Санта-Барбары;
  • Испано-францисканскую миссию XIX века;
  • Старейшее здание суда, с обзорной площадки которого откроется великолепный вид на весь город.

Мы прогуляемся по оживленной туристической улочке Стейт и посетим пристань Стернс, которой уже более 130 лет.

Датская деревушка Солванг

Наше путешествие продолжится в «датской деревушке» Солванг, население которой составляет всего пять тысяч человек. Этот городок прозван «Маленькой Данией» благодаря своим основателям — датчанам, которые прибыли сюда в поисках более благоприятного климата.

Солванг с легкостью оправдывает свое прозвище. На узких улочках этого очаровательного городка вы увидите множество:

  • Датских кондитерских;
  • Ресторанов;
  • Магазинов.

Винодельни долины Санта-Инес

Наконец, мы доберемся до залитой солнцем долины Санта-Инес, знаменитой своими виноградниками, которых более сорока. Я приготовил для вас визит на лучшие винодельни, где мы сможем продегустировать несколько сортов изысканных калифорнийских вин.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, полном открытий и наслаждений!

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
  • Винные дегустации ($10-$15 с человека за каждую)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

