Санта-Барбара, известная как «Американская ривьера», предлагает уникальные архитектурные достопримечательности, такие как испано-францисканская миссия и старейшее здание суда. Солванг, с его датским колоритом, очарует своими узкими улочками и европейской атмосферой.
Завершает путешествие дегустация изысканных калифорнийских вин в долине Санта-Инес, где более сорока виноградников создают неповторимый вкус региона
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия в Санта-Барбару
Как показывает практика, эта экскурсия особенно любима туристами. Она сочетает в себе не только историю и колоритную архитектуру, но и прекрасные пейзажи с ароматом вина. Что может быть лучше такого отдыха?
Санта-Барбара
Первый город, куда мы с вами отправимся, — Санта-Барбара. Этот город, известный как «город арок и драм» благодаря знаменитому сериалу, также славится своим вторым названием — «Американская ривьера». Местные жители нередко сравнивают его с Лазурным берегом.
Во время экскурсии мы посетим:
- Исторический центр Санта-Барбары;
- Испано-францисканскую миссию XIX века;
- Старейшее здание суда, с обзорной площадки которого откроется великолепный вид на весь город.
Мы прогуляемся по оживленной туристической улочке Стейт и посетим пристань Стернс, которой уже более 130 лет.
Датская деревушка Солванг
Наше путешествие продолжится в «датской деревушке» Солванг, население которой составляет всего пять тысяч человек. Этот городок прозван «Маленькой Данией» благодаря своим основателям — датчанам, которые прибыли сюда в поисках более благоприятного климата.
Солванг с легкостью оправдывает свое прозвище. На узких улочках этого очаровательного городка вы увидите множество:
- Датских кондитерских;
- Ресторанов;
- Магазинов.
Винодельни долины Санта-Инес
Наконец, мы доберемся до залитой солнцем долины Санта-Инес, знаменитой своими виноградниками, которых более сорока. Я приготовил для вас визит на лучшие винодельни, где мы сможем продегустировать несколько сортов изысканных калифорнийских вин.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, полном открытий и наслаждений!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Вашем отеле
- Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
- Винные дегустации ($10-$15 с человека за каждую)