Эта экскурсия идеально сочетает в себе культурное наследие и гастрономические удовольствия. Санта-Барбара, известная как «Американская ривьера», предлагает уникальные архитектурные достопримечательности, такие как испано-францисканская миссия и старейшее здание суда. Солванг, с его датским колоритом, очарует своими узкими улочками и европейской атмосферой. Завершает путешествие дегустация изысканных калифорнийских вин в долине Санта-Инес, где более сорока виноградников создают неповторимый вкус региона

Увлекательная экскурсия в Санта-Барбару

Как показывает практика, эта экскурсия особенно любима туристами. Она сочетает в себе не только историю и колоритную архитектуру, но и прекрасные пейзажи с ароматом вина. Что может быть лучше такого отдыха?

Санта-Барбара

Первый город, куда мы с вами отправимся, — Санта-Барбара. Этот город, известный как «город арок и драм» благодаря знаменитому сериалу, также славится своим вторым названием — «Американская ривьера». Местные жители нередко сравнивают его с Лазурным берегом.

Во время экскурсии мы посетим:

Исторический центр Санта-Барбары;

Испано-францисканскую миссию XIX века;

Старейшее здание суда, с обзорной площадки которого откроется великолепный вид на весь город.

Мы прогуляемся по оживленной туристической улочке Стейт и посетим пристань Стернс, которой уже более 130 лет.

Датская деревушка Солванг

Наше путешествие продолжится в «датской деревушке» Солванг, население которой составляет всего пять тысяч человек. Этот городок прозван «Маленькой Данией» благодаря своим основателям — датчанам, которые прибыли сюда в поисках более благоприятного климата.

Солванг с легкостью оправдывает свое прозвище. На узких улочках этого очаровательного городка вы увидите множество:

Датских кондитерских;

Ресторанов;

Магазинов.

Винодельни долины Санта-Инес

Наконец, мы доберемся до залитой солнцем долины Санта-Инес, знаменитой своими виноградниками, которых более сорока. Я приготовил для вас визит на лучшие винодельни, где мы сможем продегустировать несколько сортов изысканных калифорнийских вин.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, полном открытий и наслаждений!