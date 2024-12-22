10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
от $732 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Любители всего необычного и экстраординарного оценят тур по достоинству, тем более что одним из самых приятных моментов путешествия является дегустация лучших сортов калифорнийского вина»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$4369 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
от $660 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара и Солванг: американская ривьера и малая Дания
Погрузитесь в атмосферу Санта-Барбары, почувствуйте дух Дании в Солванг и насладитесь вкусом калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Дегустационные туры»
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