10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара & Солванг - Америка по-европейски. Этно-тур с дегустацией вин
Начало: Ваш отель
«У Вас будет возможность продегустировать несколько сортов настоящих калифорнийских вин»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
от $732 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«В течение 3-х часов у Вас будет возможность попробовать различные сорта вина (молодое вино бодрит кровь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$4369 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
«Я отвезу Вас на самые лучшие винодельни, и мы сможем продегустировать несколько сортов изысканных калифорнийских вин»
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
от $660 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара и Солванг: американская ривьера и малая Дания
Погрузитесь в атмосферу Санта-Барбары, почувствуйте дух Дании в Солванг и насладитесь вкусом калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в декабре 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Винные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 660 до 4369.
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Винные туры», цены от $660. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль