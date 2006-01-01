Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

В ходе тура мы увидим Мемориалы Томаса Джеферсона, Франклина Делано Рузвельта, Линкольна, здание Капитолия, монумент Вашингтона, мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам. Отдав дань великому Альберту Эйнштейну, удивительный бронзовый памятник которому также находится неподалеку, мы "заглянем" в Центр искусств им. Кеннеди, посмотрим на памятник А. С. Пушкину и уедем в другую часть города, чтобы увидеть достижения церковного искусства, посетив один из католических соборов.

Затем мы вернемся в центр города, чтобы увидеть здание Капитолия, Библиотеку Конгресса, Верховный Суд. Спустившись с Капитолийского холма, мы окажемся на Национальном Молле, на котором расположены более 10 национальных музеев страны, входящих в состав Смитсониевского института. Очередной точкой нашего знакомства со столицей ⭐️ США будет Белый дом, посмотрим на Эллипсную площадь. Мы проедем по Пенсильвания-авеню - главной улице Вашингтона, связывающей здания Капитолия и Белого дома.