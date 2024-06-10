В Челси и Сохо расположены удивительные галереи, где можно увидеть работы художников разных стилей.Погружение в арт-мир Нью-Йорка включает рассказы о знаменитых дилерах и современных творческих направлениях.Вы узнаете, как центр культуры

перемещался из Парижа через Петербург в Нью-Йорк за последние 150 лет, и можно ли торговаться при покупке картин. Прогулка по галереям, некоторые из которых можно посетить, а другие только строятся, даст возможность насладиться произведениями искусства и пообщаться с брокерами и художниками. Вход в галереи бесплатный, а поездки на такси обойдутся недорого

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите лучшие галереи Чесли и Сохо — какие-то из них можно посетить, а какие-то только строятся. Заглянете в большие окна, чтобы полюбоваться произведениями со стороны, или зайдёте внутрь, чтобы пообщаться с брокерами и художниками — если будет нужна помощь с переводом, я рядом.

Рассмотрите интерьеры и экстерьеры галерей, многие из которых были индустриальными постройками, и узнаете, что на самом деле цены на произведения искусства слегка плавающие — можно торговаться.

Организационные детали