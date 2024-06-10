В Челси и Сохо расположены удивительные галереи, где можно увидеть работы художников разных стилей.
Погружение в арт-мир Нью-Йорка включает рассказы о знаменитых дилерах и современных творческих направлениях.
Вы узнаете, как центр культуры
Погружение в арт-мир Нью-Йорка включает рассказы о знаменитых дилерах и современных творческих направлениях.
Вы узнаете, как центр культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в арт-мир
- 🖼️ Знакомство с дилерами
- 💬 Общение с художниками
- 🏙️ Уникальные интерьеры
- 🚕 Удобные поездки на такси
Что можно увидеть
- Галереи Челси
- Галереи Сохо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите лучшие галереи Чесли и Сохо — какие-то из них можно посетить, а какие-то только строятся. Заглянете в большие окна, чтобы полюбоваться произведениями со стороны, или зайдёте внутрь, чтобы пообщаться с брокерами и художниками — если будет нужна помощь с переводом, я рядом.
Рассмотрите интерьеры и экстерьеры галерей, многие из которых были индустриальными постройками, и узнаете, что на самом деле цены на произведения искусства слегка плавающие — можно торговаться.
Организационные детали
- Вход в галереи бесплатный, но иногда бывает Private Engagement — тогда я обговариваю с владельцами условия прохода
- За экскурсию мы совершим две поездки на такси — это будет стоить не больше $25
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Манхэттене
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Misha — ваш гид в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 154 туристов
Я живу в Нью-Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Браун университете. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскрёбов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттену, вертолётные полёты, а также катание на каяках по реке Гудзон.Задать вопрос
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