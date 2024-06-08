Выездные экскурсии из Нью-Йорка

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $950. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
Поездка в Бостон
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Филадельфия + Атлантик-Сити
Индивидуальная
9 часов
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
Поездка в Вашингтон из Нью-Йорка
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
  2. Поездка в Бостон
  3. Филадельфия + Атлантик-Сити
  4. Поездка в Вашингтон из Нью-Йорка
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 1 500.
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