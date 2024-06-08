1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Выездные»
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