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Экскурсия в музей Метрополитен

Лариса Т.
Лариса Т. – Гид из Нью-Йорка
Экскурсия в музей Метрополитен
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $550 за экскурсию

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Экскурсия в музей Метрополитен

Что вы увидите

  • Музей Метрополитен
Метрополитен музей 🖼 был открыт в 1870 году группой нью-йоркских общественных деятелей и художников. Его основу составили частные коллекции подаренные музею. В Метрополитен музее хранятся примерно 3 миллиона произведений. В его составе отделы американской живописи и скульптуры, античного искусства и искусства древнего мира, исламского искусства, западно-европейская живопись. Кроме этого в музее представлены гравюры и литографии, прикладное искусство, музыкальные инструменты, оружие. В музее широко представлены крупнейшие работы мастеров итальянского Возрождения: Боттичелли, Рафаэля, Тинторетто, Тициана. К лучшим мировым коллекциям относится собрание нидерландской и голландской живописи, включающее в себя шедевры Рогира ван дер Вейдена, Босха, Питера Брейгеля старшего. Немецкое возрождение представлено работами Дюрера, Лукаса Кранаха старшего, Хольбейна младшего и других.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лариса Т.
Лариса Т.
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