Метрополитен музей 🖼 был открыт в 1870 году группой нью-йоркских общественных деятелей и художников. Его основу составили частные коллекции подаренные музею. В Метрополитен музее хранятся примерно 3 миллиона произведений. В его составе отделы американской живописи и скульптуры, античного искусства и искусства древнего мира, исламского искусства, западно-европейская живопись. Кроме этого в музее представлены гравюры и литографии, прикладное искусство, музыкальные инструменты, оружие. В музее широко представлены крупнейшие работы мастеров итальянского Возрождения: Боттичелли, Рафаэля, Тинторетто, Тициана. К лучшим мировым коллекциям относится собрание нидерландской и голландской живописи, включающее в себя шедевры Рогира ван дер Вейдена, Босха, Питера Брейгеля старшего. Немецкое возрождение представлено работами Дюрера, Лукаса Кранаха старшего, Хольбейна младшего и других.