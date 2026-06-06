читать дальше уменьшить

вас. Я создаю маршруты для тех, кто впервые в Нью-Йорке, и для тех, кто уже не раз бывал здесь, но хочет увидеть его как будто местный. Я журналист и искусствовед с 10-летним стажем работы в Музее современного искусства и международными модными брендами. Ещё одна моя страсть — джаз и гастрономия. Вместе мы пройдём по культовым музеям вроде Whitney, Guggenheim и MoMA, заглянем в топовые галереи с искусством, где я расскажу о закулисье арт-рынка, знакомых художниках и местах, которые не найдёшь в путеводителях. После насыщенного культурного дня — вечер в самых атмосферных барах Нью-Йорка или гастрономический тур: от устричных happy hour до культовой пиццы и авторских коктейлей в секретных местах. Обещаю, интересно будет даже тем, кто не любит музеи!