Уитни — это не только Эдвард Хоппер и культовые картины пустынных улиц.
Это и музей с медовой пасекой на крыше, и одна из самых старых биеннале искусств, и инсталляции размером с
Это и музей с медовой пасекой на крыше, и одна из самых старых биеннале искусств, и инсталляции размером с
Описание экскурсии
Что будет:
- Погрузимся в ключевые имена американского искусства 20-21 веков.
- Узнаем, как музейные коллаборации влияют на рынок и массовую культуру — от брендов до TikTok.
- Обсудим, почему музеи больше не считаются «нейтральными» и как сегодня работают кураторы.
- Посмотрим на выставку как на спектакль — с кульминацией, антагонистами и неожиданным финалом.
- И, конечно, поднимемся на террасу с видом на Хай-Лайн — лучший финал любого маршрута.
Это авторская экскурсия с шутками, историями и пространством для диалога.
Маршрут:
- Район Митпэкинг и история появления галерейного квартала.
- Коллекция музея: Эдвард Хоппер, Джорджия О’Киф, Жаклин Хаммонд.
- Пространство музея на фоне Хай-Лайна и закат с террасы.
- История Whitney Biennial как зеркало социальной реальности.
- Временные выставки музея.
Темы:
- Поговорим о том, как устроен арт-мир Нью-Йорка: кто определяет, что сегодня считается искусством, как появляются тренды и почему галерея может быть влиятельнее музея.
- Разберёмся, чем американские художники отличаются от европейских и кто сегодня формирует визуальный язык США — от классиков вроде Хоппера до молодых авторов Whitney Biennial.
- Я расскажу, как работает арт-рынок изнутри: от ценообразования до музейных коллабораций с брендами вроде Gucci, Supreme или Balenciaga.
- Обсудим, как современное искусство реагирует на актуальную повестку — от экологической тревоги до политического протеста.
- Узнаем, как читать выставку: где искать идею, как выстроен нарратив и какие смыслы скрываются за формой.
- И, конечно, я дам массу рекомендаций, куда ещё стоит отправиться после экскурсии, в том числе за лучшими видами на Гудзон.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 30$ взрослые, гости до 25 лет бесплатно. В пятницу после 17:00 — вход бесплатный
- Если есть студенческий, возьмите его с собой, чтобы получить скидку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Уитни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Привет! Меня зовут Вероника — когда-то я училась в Нью-Йорке, а сейчас живу в этом Большом Яблоке и люблю этот город! Буду рада познакомить с этим вечно бурлящим городом и
Входит в следующие категории Нью-Йорка
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