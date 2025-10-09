Как насчет знакомства с Нью-Йорком, одним из самых знаковых городов мира, в комфортабельном частном туре на машине? В этом уникальном трехчасовом путешествии, которое объединяет все уголки города, вы получите возможность увидеть самые известные достопримечательности Нью-Йорка, скрытые сокровища и захватывающие виды.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииКак насчет знакомства с Нью-Йорком, одним из самых знаковых городов мира, в комфортабельном частном туре на машине? В этом уникальном трехчасовом путешествии, которое объединяет все уголки города, вы получите возможность увидеть самые известные достопримечательности Нью-Йорка, скрытые сокровища и захватывающие виды. Вас ждет комфортное путешествие и незабываемые впечатления, полные мгновений, когда вы почувствуете ритм города!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таймс-сквер
- Эмпайр-стейт-билдинг
- Дамбо
- Гринвич-Виллидж
- Пятой авеню и спокойная атмосфера Центрального парка
- Чайнатаун
Что включено
- Услугa гида
- Профессиональный фотограф
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возле вашего Отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
