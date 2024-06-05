1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
«Broadway, самую длинную улицу Нью-Йорка, самую широкую, самую популярную»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
«Проходя по улицам современного Нью-Йорка вы познакомитесь с историей становления этого невероятного города»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
«Раскроете секреты очаровательных уединённых дворов и переулков»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
«Исследуем исторические улицы Астор-Роу и Страйверс-Роу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
«Уолл-стрит — узкая улица на Манхэттене, исторический центр Финансового квартала»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
- ССемен30 апреля 2024Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
- AAndrew26 марта 2024Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
- ККирилл26 ноября 2023Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
- ЕЕлена13 августа 2023Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Нью-Йорке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нью-Йорка. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод