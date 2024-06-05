Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Нью-Йорка

Найдено 5 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
«Broadway, самую длинную улицу Нью-Йорка, самую широкую, самую популярную»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
«Проходя по улицам современного Нью-Йорка вы познакомитесь с историей становления этого невероятного города»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
«Раскроете секреты очаровательных уединённых дворов и переулков»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
«Исследуем исторические улицы Астор-Роу и Страйверс-Роу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Нью-Йорку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
«Уолл-стрит — узкая улица на Манхэттене, исторический центр Финансового квартала»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
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    комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍

  • E
    Eduard
    27 мая 2024
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
    Артем очень крутой!
  • С
    Семен
    30 апреля 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
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    человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день! Гуляла с нами лишние часы, за что спасибо ей огромное, а ещё, Алена не только на экскурсии выкладывает всю душу, она ещё и кладезь полезной информации.,,🔥 Хотите увидеть дом О'Генри? Дом друзей? Где снимали 'секс в большом городе"? А ещё, дом, где жил Бродский. . также, вы узнаете, где вкусно поесть, где лучшие пирожные и кофе, куда пойти потанцевать и многое другое! После целого дня с Алёной, мы не только не устали, а мечтали повторить экскурсию, она зарядила нас таким зарядом положительных эмоций! Пишу этот отзыв от души и ещё раз сердечно благодарю нашего гида, за то, что дала увидеть Нью-Йорк глазами местных 🙏🤩 P S. А ещё, это важно для девушек, Алена круто фотографирует, она сделала моей жене нереальные фото и видео, а мои руки как раз отдохнули от телефона 😂 В общем, всем к Алёне! С дружеским приветом, Семён и Прасковья

  • A
    Andrew
    26 марта 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо
  • К
    Кирилл
    26 ноября 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
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    вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр. Приготовьтесь много ходить! Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать.

    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
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  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нью-Йорка. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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