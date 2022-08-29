K Kirill Все чётко, быстро, профессионально. Красивая съёмка в хороших локациях. И процесс был ненапряжный, и результат нас порадовал👍

K Kirill Все чётко, быстро, профессионально. Красивая съёмка в хороших локациях. И процесс был ненапряжный, и результат нас порадовал👍

О Ольга Всё прошло прекрасно! Нас встретили у апартаментов, возили по локациям и рассказывали, что нужно делать - у нас проблемы с позированием)

Помимо видео, мы получили ещё шикарные фото! А само видео получили уже буквально не следующий день после встречи! Невероятные кадры и яркие воспоминания!

Спасибо огромное! Нам очень понравилось!