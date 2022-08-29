Давайте вместе создадим завораживающую видеоисторию, где ваши эмоции будут запечатлены на фоне великолепных мест Нью-Йорка.
Моя камера будет следовать за вами в течение всей прогулки, пока вы открываете для себя динамичные
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДавайте вместе создадим завораживающую видеоисторию, где ваши эмоции будут запечатлены на фоне великолепных мест Нью-Йорка. Моя камера будет следовать за вами в течение всей прогулки, пока вы открываете для себя динамичные улицы, восхищаетесь захватывающими панорамами и неподражаемой атмосферой города. Просто позвольте себе расслабиться: исследуйте уютные районы, наслаждайтесь яркими арт-инсталляциями или сидите в уличном кафе с чашкой ароматного кофе, пропитываясь уникальным ритмом жизни в Большом Яблоке.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таймс-сквер
- Гранд Центральный вокзал и Бруклинский мост
Что включено
- Услуга гида, фото и видеосъёмка
Что не входит в цену
- Дополнительная оплата только на транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Завершение: Бруклинский мост
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
K
Kirill
29 авг 2022
Все чётко, быстро, профессионально. Красивая съёмка в хороших локациях. И процесс был ненапряжный, и результат нас порадовал👍
О
Ольга
11 авг 2022
Всё прошло прекрасно! Нас встретили у апартаментов, возили по локациям и рассказывали, что нужно делать - у нас проблемы с позированием)
Помимо видео, мы получили ещё шикарные фото! А само видео получили уже буквально не следующий день после встречи! Невероятные кадры и яркие воспоминания!
Спасибо огромное! Нам очень понравилось!
Входит в следующие категории Нью-Йорка
