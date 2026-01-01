1 день

Нью-Йорк Принстон

Прилет в Нью-Йорк. Встреча в аэропорту.

Первое знакомство с городом. Панорама города по пути переезда из аэропорта в Манхэттен. Бруклинский и Манхэттенский мост через реку Ист-Ривер. Вечерняя прогулка по Таймс-сквер.

Переезд в Джерси-Сити или в пригород Принстона. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

Краткая обзорная экскурсия по Брайтон-Бич Маленькая Одесса (1-1,5 часа). - 65 за одного человека.

Район компактного проживания русскоговорящей общины г. Нью-Йорк. Прогулка вдоль океана по знаменитому бордвок. Посещение русских ресторанов и магазинов. Место рождения Хот-Дога Кони-Айленд! По желанию, ужин в одном из русских ресторанов на Брайтон-Бич.

