Восток США: Атлантика - огни больших городов с Ниагарой

Топовый тур по северо-восточному побережью США с посещением Ниагарского водопада
Описание тура

Топовый тур по северо-восточному побережью Сша с посещением Ниагарского водопада!

Столица Сша - Вашингтон, историческая Филадельфия, город мостов - Питтсбург, Великие озера Эри и Онтарио, столица штата Нью-Йорк Олбани, университетский Бостон, дворцовый Ньюпорт, а также, Столица Мира - деловой и яркий Нью-Йорк!

Программа тура по дням

1 день

Нью-Йорк Принстон

Прилет в Нью-Йорк. Встреча в аэропорту.

Первое знакомство с городом. Панорама города по пути переезда из аэропорта в Манхэттен. Бруклинский и Манхэттенский мост через реку Ист-Ривер. Вечерняя прогулка по Таймс-сквер.

Переезд в Джерси-Сити или в пригород Принстона. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

Краткая обзорная экскурсия по Брайтон-Бич Маленькая Одесса (1-1,5 часа). - 65 за одного человека.

Район компактного проживания русскоговорящей общины г. Нью-Йорк. Прогулка вдоль океана по знаменитому бордвок. Посещение русских ресторанов и магазинов. Место рождения Хот-Дога Кони-Айленд! По желанию, ужин в одном из русских ресторанов на Брайтон-Бич.

2 день

Нью-Йорк Принстон

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку.

Столица Мира откроет для Вас Бэттери-Парк с видом на Статую Свободы, Мемориал 9/11.

Уолл-стрит, Сити-Холл Нью-Йорка, Бруклинский и Манхэттенский мост, Хадсон ярд с Вессел, Хай-Лайн.

Дом Утюг, Эмпайр-Стейт-Билдинг, Штаб-квартира Оон, Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка Гранд Терминал, Пятая и Парк авеню, Таймс-Сквер, Рокфеллер-Центр, Радио-Сити-Мюзикл-Холл, Собор Святого Патрика, Отель Плаза, Коламбус-Серкл, Дакота (Джон Леннон), Центральный парк, Музейная Миля.

Проедем улочками Гарлема, далее - Собор Иоанна Богослова и, конечно, посетим территорию Колумбийского университета, из стен которого вышло три Президента Сша!

Трансфер в отель. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельная прогулка на кораблике с выходом на остров Либерти со статуей Свободы символом Сша! (2-2,5 часа). - 85 за одного человека.

2. Самостоятельный подъем на один из небоскрёбов с видами на Нью-Йорк: Рокфеллер-Центр, Эмпайр-Стейт-Билдинг, Башня Один всемирного торгового центра, Edge, Вандербильт Один. (1 час.) 95 за одного человека.

3. Вертолетная прогулка над Манхеттеном до 15 мин. (3-3,5 часа) 275 за одного человека в закрытом вертолете, 375 в открытом вертолете + 100 (до 3х чел) за трансфер к месту до и после полета, если полет индивидуальный, если едут все участники группы, то трансфер бесплатный.

4. Посещение бродвейского мюзикла. Рекомендовано Призрак оперы, Король Лев, Чикаго. (2-2,5 часа) Билеты: балкон от 120, партер от 250 + 75 сервисный сбор за бронирование билета и трансфер в отель после спектакля.

Все дополнительные платные экскурсии бронируются предварительно!

3 день

Принстон Филадельфия Балтимор Вашингтон

Посещение г. Принстон, временной столицы Сша на заре зарождения страны с элементами архитектуры американского колониального городка второй половины 18 ст. А также, посетим территорию знаменитого Принстонского университета, который прославил Альберт Эйнштейн.

Переезд в Филадельфию.

Обзорная экскурсия по Филадельфии первой столицы Сша, где была принята Декларация о независимости и Конституция Сша. Исторический центр включает Зал Независимости, Колокол Свободы, Сити Холл, масонская Ложа Филадельфии, проспект Бенджамина Франклина, музей Родена и музей Искусств с лестничными ступеньками, по которым бегал во время тренировок знаменитый герой Сильвестра Сталлоне по фильму Рокки - Рокки Бальбоа. Переезд в Балтимор. Короткая прогулка по Иннер-Харбор в г. Балтимор историческому речному порту со множеством новых туристических достопримечательностей. В пригороде Балтимора посещение частички Лас-Вегаса на восточном побережье Сша - казино Live. Вы ощутите атмосферу и азарт казино, ну и по желанию испытаете судьбу на удачу

Переезд в пригород Вашингтона. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Посещение представления средневекового рыцарского турнира Medieval Times Dinner & Tournament с включенным ужином (2-2,5 часа) - 190 за одного человека.

Может проводится в другой день тура по решению туроператора.

2. Посещение поселения Амишей в Ланкастере и дом-музей Амишей. (1-1,5 часа)145 за одного человека.

3. Посещение садов Дюпонов (1-1,5 часа) 135 за одного человека.

4 день

Вашингтон Питтсбург

Обзорная экскурсия по Вашингтону. Вашингтон столица Сша.

В этом городе мы посмотрим в пределах Национальной аллеи все самые знаковые места для Сша - Белый Дом, Капитолий Конгресса, Библиотека Конгресса, Верховный суд Сша, Монумент Вашингтона, Мемориалы Линкольна и Джефферсона, Мемориалы Колумба и Мартина Лютера Кинга, Мемориал Ii мировой войны, Мемориалы корейской и вьетнамской войне.

Подъедем к зданию министерства обороны Сша - Пентагон с мемориалом 9/11. Проезд вдоль Арлингтонского кладбища. Поднимемся на смотровую площадку Центра исполнительских искусств Джона Кеннеди. Посольский ряд и Национальный Кафедральный собор.

Самостоятельное посещение на выбор, Национальной картинной галереи, или Национального музея Истории Америки, или Национального музея Истории природы, или Национального музея авиации и космонавтики.

Переезд в направлении города Питтсбург. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельное посещение Капитолия Конгресса Сша и Библиотеки Конгресса Сша - 95 за одного человека.

Могут быть ограничение на посещение или вовсе отсутствовать такая возможность. (1-1,5 часа)

2. Самостоятельное посещение Музея Хиллвуд (1-1,5 часа) - 95 за одного человека

3. Самостоятельное посещение Международного музея шпионажа Spy (1-1,5 часа) - 105 за одного человека

5 день

Питтсбург Ниагарский водопад Буффало, озеро Эр

Обзорная экскурсия по Питтсбургу.

Питтсбург - город сорока мостов! Виды на город с Гранд вью оверлук. Меллон Грин парк.

Здание суда округа Аллегейни. Собор Святой Троицы. Ppg Place дворец Снежной королевы. Поинт Стейт парк в устье реки Огайо. Собор Просвещения, Питтсбургский университет, музей истории природы Карнеги. Ботанический сад и зоопарк Питтсбурга.
Переезд в Буффало через живописные пейзажи горной системы Центральные Аппалачи. Красивые пейзажи, горные реки, аутентичные американские села и городки в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк

Краткая обзорная экскурсия в Буффало. Проезд по городу с выходами возле Сити-Холл на Ниагара сквер и площади Лафайет. Далее увидимздание секретариата мэрии, парк Ветеранов и Военно-морского флота Сша с пришвартованным крейсером Uss Little Rock, а также выход на набережную Великого озера Эри.

Обед в ресторане, в котором подают аутентичные, всемирно известные Крылышки Баффало!

Переезд к Ниагарским водопадам.

Захватывающее зрелище, которое привлекает миллионы туристов! Прогулка вдоль системы водопадов через Козий остров, который делит реку Ниагару на несколько рукавов Канадский (Подкова), Фата и Американский. Захватывающее зрелище, которое привлекает миллионы туристов!

Краткая экскурсия по городу Ниагара Фолс штат Нью-Йорк маленький Детройт возле Ниагарского водопада

Переезд в пригород города Рочестера. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельная прогулка на корабле к подножью Ниагарского водопада (1 час.) - 75 за одного человека, включая стоимость билетов на кораблик. (Доступно в период навигации с апреля - по ноябрь).

6 день

Рочестер. Озеро Онтарио Долина Пальчиковых озёр

Посещение города Рочестер.

Рочестер это оптическая столица Сша. В этом городе расположены штаб-квартиры всемирно известных компаний Кодак и Ксерокс. Прогулка по мостику с видами на водопад Высокий на реке Дженеси.

Прогулка вдоль набережной Великого озера Онтарио. Онтарио в переводе с индейского означает Великое озеро. Оно наравне с озёрами Верхним, Гурон, Эри и Мичиган создают систему Великих озёр на территории Сша и Канады с водным выходом через реку святого Лаврентия к Атлантическому побережью.

Проезд через долину Пальчиковых озер. Переезд в город Олбани.

Экскурсия по городу Олбани столице Штата Нью-Йорк. Величественное здание Капитолия штата Нью-Йорк, площадь Эмпайр-Стейт-Плаза, Библиотека и музей истории штата Нью-Йорк.

Переезд в пригород Бостона. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Прогулка по набережной озера Сенека в г. Женева. Фотосессия с видами озера и города.

Проезд вдоль самого большого озера из системы Пальчиковых озер - Сенека.

2. Дегустация вин из виноградников долины озера Сенека, оплата по месту в винодельне от 10 за человека. Покупка вина и сувениров на винодельне. Фотосессия с вида склонов виноградников и озера Сенека.

3. Посещение Парка Уоткинс Глен. Завораживающие водопады, ущелья Древние тропы индейцев племени Сенека. Каскад водопадов с проход под падающей водой водопада

4. Посещение мотосалона Харлей-Девидсон. Фотосессия с легендарными американскими мотоциклами и возможность купить стильные подарки в стиле Харлей!

Все вышеперечисленные активити и экскурсии по цене 100 за одного человека (2.5-3 часа).

7 день

Кембридж Бостон Ньюпорт Нью-Хейвен Нью-Йор

Посещение Гарвардского университета в Кембридже - одного из самых известных, старейших университетов Сша и всего мира. 75 лауреатов Нобелевской Премии были связаны с этим университетом. Гарвард занимает первое место в Сша по числу миллиардеров среди выпускников.

Проезд по кампусу Массачусетского Технологического Университета. Самый известный и престижный политехнический университет в мире. Центр роботостроения в Сша.

Обзорная экскурсия по Бостону столице всего обширного региона Новой Англии. Бикон-Хилл, Штатные Капитолии, Сити-холл, комплекс зданий Церкви Христианской науки, Церковь Тринити, Коплей плаза, Башня Джона Хэнкока, Публичная библиотека Бостона. Тропа свободы. Квинси-Маркет с набережной и парком Христофора Колумба.

Переезд в Нью-Хейвен.

Краткая экскурсия по центру Нью-Хейвена и территории Йельского Университета, который входит в Лигу плюща — сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов восточного побережья и вместе с Гарвардским и Принстонским университетами входит в так называемую Большую тройку.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

Экскурсия по Ньюпорту с самостоятельным посещением Дома-музей Мраморный дворец (2-2,5 часа) - 145 за одного человека.

Краткая обзорная экскурсия по Ньюпорт - столица американских миллионеров конца 19 ст. Ньюпорт это зеркало вкусов высшего класса и их амбиций в попытках превзойти европейскую аристократию. При желании посещение одного из домов. Рекомендовано Мраморный дворец или Брикс.
Переезд в Нью-Йорк. Окончание экскурсионного обслуживания в пределах 17:00 - 19:00 в зависимости от времени вылета участников группы.

Трансфер в аэропорт Jfk, Lga, Ewr или продолжение программы тура под запрос.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Полное экскурсионное обслуживание в туре с русскоязычным гидом согласно программы тура
  • Проживание в отелях выбранного класса
  • В некоторых отелях могут быть включены континентальные завтраки на базе отеля
Что не входит в цену
  • Международные и внутренние перелёты, багаж
  • Обязательная медицинская страховка
  • Питание и личные расходы в туре
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты на туристические объекты
  • В некоторых отелях могут запросить оплату тур. сбора или резорт-фи
  • Чаевые гида и водителя
О чём нужно знать до поездки

Постоянные скидки для клиентов при бронировании туров:

1. Раннее бронирование:

- 5% - При бронировании тура за 6 месяцев до даты начала тура и при внесённой предоплате в размере не менее 50% от стоимости забронированного тура.

- 3% - При бронировании тура за 3 месяцев до даты начала тура и при внесённой предоплате в размере не менее 50% от стоимости забронированного тура.

2. Постоянным клиентам:

- 3% Повторное участие в туре на протяжении 2-х лет от даты начала предыдущего тура.

Участие в однодневных экскурсиях не учитывается.

3. Групп-лидерам и промоутерам:

- 5% за каждого туриста который с Вами же путешествует в этом же туре.

Скидка не распространяется на членов семьи!

- 100% скидка на участие в туре, если турист приводит с собой группу 9 человек в этот же тур!

Скидки суммируются!

Пожелания к путешественнику

Наличие желания путешествовать и хорошее настроение!:-)

Визы

Туристы могут посетить наш тур только при наличии визы в Сша

Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виталий
Виталий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Приветствую Вас! Я, Виталий - гид и руководитель туроператора по приему туристов в США и Канаде с офисом в г. Нью-Йорк. Мы специализируемся на организации индивидуальных и групповых экскурсионных туров по всей
территории США. Я в своём деле - профессионал! Я гид с большим стажем и отличным знанием туристических маршрутов по любой части США и Канады. Я и мои коллеги покажут Вам самые интересные и впечатляющие места Америки! Каждый наш тур имеет сбалансированную программу по количеству посещения туристических объектов, переездов между ними, свободного времени туристов и их питания. Я уверен, что ВЫ полюбите эту страну и обязательно ещё не раз вернётесь сюда и к нам! До встречи в Америке!:-)

